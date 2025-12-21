Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Asia, sub pericolul armelor nucleare: "Umanitatea riscă o catastrofă uriaşă"

Armele nucleare cresc tensiunea între rivalii din Asia de Est. După ce un oficial japonez a vorbit despre achiziționare de astfel de arme, Coreea de Nord a amenințat Japonia transmițând că "umanitatea riscă o catastrofă majoră".

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 10:37
Asia, sub pericolul armelor nucleare: "Umanitatea riscă o catastrofă uriaşă" Asia, sub pericolul armelor nucleare: "Umanitatea riscă o catastrofă uriaşă" - Profimedia

Coreea de Nord a avertizat duminică că ambițiile nucleare ale Japoniei "trebuie oprite cu orice preț", potrivit NHK.

Reacția violentă a apărut după ce un oficial japonez a sugerat că țara ar trebui să dețină arme nucleare. Un membru al biroului prim-ministrului japonez și-a exprimat sprijinul pentru achiziționarea de arme nucleare. Agenția japoneză Kyodo a publicat, la începutul săptămânii, declarația care contrazice doctrina oficială a Japoniei. "Cred că ar trebui să avem arme nucleare. În cele din urmă, ne putem baza doar pe noi înșine", a declarat oficialul care a dorit să rămână anonim.

Mesajul a stârnit numeroase reacții, inclusiv din Coreea de Nord. Arată că Tokyo "își dezvăluie deschis ambiția de a deține arme nucleare, depășind linia roșie", a declarat directorul Institutului de Studii Japoneze din cadrul Ministerului de Externe de la Phenian într-un comunicat publicat duminică de agenția de știri de stat KCNA.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Oficialul a adăugat că, dacă Japonia va dobândi arme nucleare, "țările asiatice ar suferi o catastrofă nucleară oribilă, iar omenirea s-ar confrunta cu un dezastru major".

Declarația nu a menționat propriul program nuclear al Phenianului, care a inclus mai multe teste cu bombe nucleare, încălcând rezoluțiile ONU. Experții susțin că în Coreea de Nord sunt zeci de focoase nucleare în ciuda sancțiunilor internaționale. Coreea de Nord susține că armele nucleare reprezintă un factor de descurajare necesar pentru țările considerate inamice, precum SUA, Japonia și Coreea de Sud.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

asia japonia coreea de nord arme nucleare pericol
Înapoi la Homepage
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului?
Observator » Ştiri externe » Asia, sub pericolul armelor nucleare: "Umanitatea riscă o catastrofă uriaşă"