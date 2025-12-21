Asia, sub pericolul armelor nucleare: "Umanitatea riscă o catastrofă uriaşă"

Armele nucleare cresc tensiunea între rivalii din Asia de Est. După ce un oficial japonez a vorbit despre achiziționare de astfel de arme, Coreea de Nord a amenințat Japonia transmițând că "umanitatea riscă o catastrofă majoră".

Coreea de Nord a avertizat duminică că ambițiile nucleare ale Japoniei "trebuie oprite cu orice preț", potrivit NHK.

Reacția violentă a apărut după ce un oficial japonez a sugerat că țara ar trebui să dețină arme nucleare. Un membru al biroului prim-ministrului japonez și-a exprimat sprijinul pentru achiziționarea de arme nucleare. Agenția japoneză Kyodo a publicat, la începutul săptămânii, declarația care contrazice doctrina oficială a Japoniei. "Cred că ar trebui să avem arme nucleare. În cele din urmă, ne putem baza doar pe noi înșine", a declarat oficialul care a dorit să rămână anonim.

Mesajul a stârnit numeroase reacții, inclusiv din Coreea de Nord. Arată că Tokyo "își dezvăluie deschis ambiția de a deține arme nucleare, depășind linia roșie", a declarat directorul Institutului de Studii Japoneze din cadrul Ministerului de Externe de la Phenian într-un comunicat publicat duminică de agenția de știri de stat KCNA.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Oficialul a adăugat că, dacă Japonia va dobândi arme nucleare, "țările asiatice ar suferi o catastrofă nucleară oribilă, iar omenirea s-ar confrunta cu un dezastru major".

Declarația nu a menționat propriul program nuclear al Phenianului, care a inclus mai multe teste cu bombe nucleare, încălcând rezoluțiile ONU. Experții susțin că în Coreea de Nord sunt zeci de focoase nucleare în ciuda sancțiunilor internaționale. Coreea de Nord susține că armele nucleare reprezintă un factor de descurajare necesar pentru țările considerate inamice, precum SUA, Japonia și Coreea de Sud.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰