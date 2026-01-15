Dacă Europa era cândva considerată destinația ideală pentru muncă și trai, din 2025, lucrurile s-au schimbat. Din cauza costurilor tot mai mari, a birocrației și a oportunităților profesionale limitate, tot mai puțini oameni se mai înghesuie să locuiască în țările europene tradiționale pentru expați.

Cele mai puțin atractive țări europene pentru a te muta. Costurile ridicate și birocrația îi sperie pe oameni - Shutterstock

În fiecare an, InterNations, o comunitate globală dedicată persoanelor care trăiesc și muncesc în afara țării de origine, realizează un sondaj despre viața expaților, scrie Euronews. Organizația intervievează zeci de mii de expați, evaluând aspecte precum ușurința integrării, munca în străinătate și activitățile de petrecere a timpului liber, în zeci de țări din întreaga lume.

În ultimii ani, destinații europene consacrate pentru expați, precum Italia, Franța, Germania sau Malta, au început să coboare constant în clasamente, ajungând chiar în topul celor mai puțin apreciate țări. Nici ediția din acest an nu face excepție.

Europa, tot mai puțin atractivă pentru expați

Articolul continuă după reclamă

În clasamentul din 2025, Spania este singura țară europeană care a reușit să intre în top 10, ocupând locul 9. Performanța se datorează în principal faptului că Spania s-a clasat pe primul loc (din 46 de țări analizate) la capitolul calitatea vieții, un rezultat constant încă din 2022.

Expații apreciază în mod deosebit clima, cultura, viața de noapte și oportunitățile pentru sport și activități recreative. Peste patru din cinci respondenți consideră că sistemul de sănătate din Spania este accesibil ca preț, ușor de utilizat și de calitate. Transportul public este un alt punct forte, fiind apreciat pentru costuri și accesibilitate. De asemenea, respondenții spun că este sigur și ușor să te deplasezi pe jos sau cu bicicleta.

Totuși, Spania pierde teren la capitolul muncă. Țara se află abia pe locul 34 în ceea ce privește perspectivele de carieră și stă doar puțin mai bine la salarii și siguranța locului de muncă. Totodată, Spania ocupă locul 26 când vine vorba de birocrație, dar și accesibilitatea locuințelor.

Asia domină topul destinațiilor pentru expați

Față de anul trecut, China (locul 6) și Malaysia (locul 10) sunt noile destinații care au intrat în top 10 în 2025. Alături de Thailanda (locul 4), Vietnam (locul 5) și Indonezia (locul 8), acestea fac ca jumătate din clasament să fie dominat de țări asiatice.

Un element comun pentru expații din aceste cinci țări este satisfacția legată de situația financiară personală, toate clasându-se în top 10 la acest capitol. De asemenea, locuințele sunt considerate accesibile și ușor de găsit.

Diferențele apar însă la calitatea vieții, unde pozițiile variază semnificativ, de la locul 6 ocupat de China până la locul 40 în cazul Indoneziei. Chiar și așa, expații din aceste țări își evaluează nivelul general de fericire în top 10, cu excepția Malaysiei, care se află pe locul 15.

America Latină ocupă primele locuri

Primele trei poziții din clasament sunt ocupate de țări din America Latină: Panama, Columbia și Mexic. Acestea se remarcă printr-o cultură prietenoasă și primitoare, precum și printr-o viață socială activă, reflectată de scoruri foarte bune la capitolul ușurința integrării. În plus, sunt destinații populare pentru pensionari: cel puțin 25% dintre expații care trăiesc aici spun că sunt deja pensionați, comparativ cu media globală de 11%.

Mai mult de jumătate din ultimele zece poziții ale clasamentului sunt ocupate de țări europene: Italia (locul 37), Suedia (38), Norvegia (39), Regatul Unit (41), Germania (42) și Finlanda (43). Expații din aceste țări le-au clasat în top 10 cele mai slabe destinații în ceea ce privește satisfacția vieții în străinătate, cu excepția Italiei, care se află pe un modest loc 26.

Motivele diferă de la o țară la alta. De exemplu, în cele trei state nordice, deși mediul și clima sunt foarte bine evaluate (top 10), expații întâmpină dificultăți serioase în procesul de integrare. În indicele „esențiale pentru expați”, cei care locuiesc în Italia și Germania reclamă în special probleme legate de viața digitală și birocrație. În Regatul Unit, acest indice este cel mai bine cotat, însă expații se declară nemulțumiți de situația financiară personală, de costurile locuințelor și de cheltuielile medicale.

Cele mai dificile destinații pentru expați

Ultimele trei locuri din clasament sunt ocupate de Coreea de Sud (44), Turcia (45) și Kuweit (46). Expații sunt aproape unanim de acord că munca în aceste țări este dificilă, toate trei clasându-se în ultimele zece poziții la indicele "munca în străinătate", dar și pe ultimele locuri în ceea ce privește cultura organizațională și satisfacția profesională.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰