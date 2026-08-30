O femeie a murit, iar cinci tineri au fost răniţi după un atac armat care a avut loc la o petrecere rave, în Elvetia. Tragedia a avut loc la un hipodrom din orasul Aarau, în nordul ţării, iar victia este o tânără de 22 care a murit împuşcată. Asta în timp ce unul dintre răniţi este în stare gravă. Martorii spun că, în momentul atacului, au crezut pentru cateva secunde ca a început un foc de artificii. Autorii atacului sunt încăîn libertate, dar sunt căutaţi acum de Poliţia din Elveţia.

Focurile de armă care au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în marja unei petreceri rave de la un hipodrom din Aarau, în nordul Elveţiei, în apropiere de Zurich, au făcut un mort şi cinci răniţi, a anunţat poliţia, precizând că autorii atacului sunt încă în libertate.

Elveţia are una dintre cele mai mari rate de deţinere de arme din Europa

"Conform primelor constatări, focurile de armă din această noapte din sectorul Schachen din Aarau au dus la un deces şi cinci răniţi, unii dintre aceştia în stare gravă. Căutarea autorilor, care sunt în prezent necunoscuţi, este în desfăşurare", a anunţat poliţia din cantonul Aargau pe platforma X.

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Poliţia a adăugat că "posibilele motive şi circumstanţele exacte ale incidentului rămân neclare deocamdată". Într-o înregistrare video de pe site-ul tabloidului Blick se aud focuri de armă succesive. Zone întinse din oraşul Aarau sunt izolate, a precizat poliţia, iar prezenţa sa dincolo de localitate este sporită ca măsură de precauţie.

Elveţia are una dintre cele mai mari rate de deţinere de arme din Europa, deşi împuşcăturile violente sunt rare, iar în 2019 a aprobat reguli mai stricte de control al armelor.