Alertă în Tulcea. Populaţia, avertizată prin RO-Alert că ar putea cădea drone

Un mesaj RO-Alert a fost emis duminică pentru nordul judeţului Tulcea, populaţia fiind avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau frgmente de dronă din spaţiul aerian.

Populaţia care locuieşte în zona de nord a judeţului Tulcea a primit, duminică, în jurul orei 10:55, un nou mesaj RO-ALERT pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.

În mesaj, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

Reacţia MApN

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Ministerul Apărării a confirmat incidentul şi a precizat că două aeronave F-16 au fost trimise pentru a monitoriza situaţia.

"Duminică, 30 august, la ora 10.36, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 20 km Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au monitorizat situația, începând cu ora 10.36. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul-estul județului Tulcea, la ora 10.50", se arată în comunicatul MApN.

Val de alerte din cauza dronelor

32 de drone sau fragmente de aparate de zbor fără pilot au fost depistate în primele opt luni ale anului, dublu, aproape faţă de tot anul 2025. Cele mai multe în Dobrogea, inclusiv în zona litoralului.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025.