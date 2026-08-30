Vreme la extreme în România. Cod galben de vijelii în 10 judeţe, alertă de caniculă în alte 13

În intervale scurte de timp (între o oră și trei ore), cantitățile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp și pe arii restrânse de 25 - 30 l/mp.

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Județele vizate de atenționare sunt: Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea și Brașov.

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala și în restul zonei montane, precum și pe arii restrânse în Transilvania și în zonele submontane ale Moldovei.

Cod galben de caniculă în 13 judeţe, de luni

Meteorologii au emis, duminică, o atenţionare Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, ce vizează, luni, un număr de 13 judeţe.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), luni, 31 august, între orele 10:00 - 21:00, în Crişana, Banat, Maramureş, în vestul Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi local caniculă.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.