Vreme la extreme în România. Cod galben de vijelii în 10 judeţe, alertă de caniculă în alte 13
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și intensificări ale vântului, valabilă pe parcursul acestei zile în zone din zece județe.
Conform prognozei de specialitate, până la ora 20:00, local, în Carpații Orientali, Meridionali și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, vânt puternic (viteze la rafală de 50 - 70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).
În intervale scurte de timp (între o oră și trei ore), cantitățile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp și pe arii restrânse de 25 - 30 l/mp.
Județele vizate de atenționare sunt: Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea și Brașov.
Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala și în restul zonei montane, precum și pe arii restrânse în Transilvania și în zonele submontane ale Moldovei.
Cod galben de caniculă în 13 judeţe, de luni
Meteorologii au emis, duminică, o atenţionare Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, ce vizează, luni, un număr de 13 judeţe.
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Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), luni, 31 august, între orele 10:00 - 21:00, în Crişana, Banat, Maramureş, în vestul Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi local caniculă.
Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.
Atenţionarea Cod Galben este valabilă pentru judeţele: Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman.
ANM precizează că, duminică (30 august), în regiunile vestice şi sud-vestice vor fi temperaturi maxime în jurul a 34 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi.
Cum va fi vremea în Capitală
Vremea se va menţine călduroasă în zona Municipiului Bucureşti, duminică şi luni, cu valori termice maxime ce vor ajunge la 33 de grade, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Astfel, în intervalul 30 august, ora 10:00 - 31 august, ora 9:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, cerul va fi variabil pe parcursul zilei şi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 31 de grade şi cea minimă va oscila între 15 şi 17 grade.
De asemenea, în cursul, zilei de luni, 31 august, între orele 9:00 - 21:00, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32 - 33 de grade.