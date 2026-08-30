Cel mai ieftin oraş european pentru un apartament în centru. Cât costă metrul pătrat

Unele dintre cele mai atractive orașe din Europa sunt și cele mai greu accesibile pentru cei care vor să-și cumpere o locuință. Două orașe din Elveția conduc clasamentul celor mai scumpe centre de oraș din Europa. Prețurile ajung la zeci de mii de euro pe metru pătrat.

Prețul pe metru pătrat al unui apartament în centrul orașelor europene variază considerabil, arată Euronews, care citează date din raportul „Mapping the World’s Prices 2026”, publicat de Deutsche Bank Research.

Analiza compară prețul pe metru pătrat pentru achiziționarea unui apartament în centrul orașului în 69 de orașe, dintre care 28 din Europa.

Zurich, cel mai scump oraş

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Două orașe elvețiene ocupă primele locuri. Prețul pe metru pătrat pentru un apartament în centru este de 22.910 de euro în Zurich și de 19.439 de euro în Geneva. Astfel, un apartament de 80 de metri pătrați ar costa peste 1,8 milioane de euro în Zurich și peste 1,5 milioane de euro în Geneva.

Londra ocupă locul al treilea, cu 17.241 de euro pe metru pătrat. Așadar, un apartament de aceeași dimensiune ar costa peste 1,3 milioane de euro.

În Paris, prețul pe metru pătrat este de 12.771 de euro. Viena completează topul celor cinci orașe europene, cu un preț de 12.483 de euro pe metru pătrat. Cel mai scump oraș din Germania este München, cu 11.435 de euro pe metru pătrat.

Luxemburg (11.011 euro), Copenhaga (10.191 euro), Stockholm (10.037 euro) și Oslo (9.785 euro) se află, de asemenea, în top 10. Prețul scade sub pragul de 10.000 de euro în capitala Norvegiei.

Milano și Amsterdam au prețuri de 9.378 de euro, respectiv 9.273 de euro pe metru pătrat.

Praga este mai scumpă decât capitalele Spaniei și Germaniei. Prețul pe metru pătrat pentru achiziționarea unui apartament în centrul orașului este de 8.352 de euro. În comparație, prețul este de 7.831 de euro în Madrid și de 7.613 de euro în Berlin. Roma urmează, cu 7.328 de euro pe metru pătrat.

Cel mai ieftin oraş european

Prețurile se mențin peste pragul de 7.000 de euro pe metru pătrat în Dublin și Frankfurt.

Istanbul este cel mai ieftin oraș european din listă, cu 2.646 de euro pe metru pătrat, urmat de capitala Greciei, Atena, cu 3.442 de euro. Bruxelles, capitala Uniunii Europene, se numără, de asemenea, printre cele mai ieftine orașe analizate, cu 4.380 de euro pe metru pătrat.

Dintre toate cele 69 de orașe incluse în raport, Hong Kong este cel mai scump, cu 23.790 de euro pe metru pătrat, urmat de Zurich, cu 22.910 euro, și Seul, cu 21.897 euro.