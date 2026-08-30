Un scandal între mai mulţi tineri din Bacău, iscat la bar, a degenerat până la punctul în care oamenii legii au fost nevoiţi să folosească armele. Incidentul a fost filmat de martori care se plâng că poliţiştii au intervenit cam dur. Până în acest moment nu avem o reacţie a IPJ Bacău.

"Staţi cuminiţi, bă, staţi cuminţi! Hei", spune un martor. Scenele au fost filmate de un martor la scandalul care s-a iscat în localitatea Faraoani din judeţul Bacău. Martorii au surprins momentul în care poliţiştii intervin în forţă pentru a pune la pământ şi a încătuşa un tânăr în plină stradă.

Până în acest moment nu avem o reacţie oficială a IPJ Bacău

În loc să aplaneze conflictul, sosirea poliţiştilor a inflamat spiritele. Soţia bărbatului încătuşat a venit în ajutorul acestuia, iar oamenii legii au fost nevoiţi să să tragă focuri de armă pentru a-i linişti pe scandalagii. Poliţiştii ar fi fost chemaţi chiar de cei doi bărbaţi recalcitranţi, supăraţi cu nu mai sunt serviţi cu cafea la barul din localitate.

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În momentul în care oamenii legii au vrut să-i legitimeze, unul dintre ei nu ar fi prezentat un act de identitate, iar poliţiştii l-au rugat să-l însoţească la maşină. Când conflictul a degenerat, poliţiştii au cerut ajutoare. Până în acest moment nu avem o reacţie oficială a IPJ Bacău.