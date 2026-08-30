Pentru unii copii, vacanța înseamnă telefoane, jocuri și dormit până târziu. Însă, pentru 20 de adolescenți din Deva, ultimele zile de vară au însemnat drumeții, rucsacul în spate și mult timp petrecut în natură. Și dacă tot au ajuns în Masivul Retezat, s-au întors acasă și cu o lecție pe care n-o găsești în nicio aplicație: conectare reală fără telefoane şi curăţenia lăsată în urmă. Pentru că tinerii s-au ocupat să adune şi gunoaiele lăsate de cei mai puţin civilizaţi.

În Masivul Retezat, ultima lună de vacanţă a venit cu lecţii pe care copiii nu le învaţă din bănci. În tabăra de educaţie montană, zilele au fost despre trasee, aventură şi întâlnirea cu natura, dar şi despre lucrurile pe care le putem face pentru a o păstra aşa cum am găsit-o. "Noi facem educaţie montană de ceva vreme şi ecologizarea refugiului Condor a fost unul din obiectivele noastre", a declarat Dorela Murăraşu, organizator tabără.

Vorbim despre un adăpost montan ce se află la circa 1.800 de metri altitudine , între Râuşor şi Lacul Ştevia. Aşa că, înainte să se bucure de liniştea locului, copiii au pus mâna pe saci şi mănuşi şi s-au apucat de treabă. Pentru fapta lor, muntele i-a răsplătit. Şi-a deschis cărările către înălţimi, iar unii au putut admira peisajele chiar din vârf.

"Mulţi dintre copiii pe care i-am adus au făcut prima lor urcare pe munte în viaţa lor. Vă asigur că au ajuns fără probleme şi foarte entuziasmaţi. Nu s-a plâns absolut nimeni de oboseală", a declarat Timar Tiberiu, alpinist. Poate că nu au schimbat lumea într-o singură zi. Dar au învăţat ceva ce pot lua cu ei oriunde vor merge: că un loc frumos merită să rămână frumos şi după ce pleci.