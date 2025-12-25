Atac armat în Suedia. Atacatorul a fost împuşcat mortal de autorităţi

Poliția suedeză a găsit cadavrul unei femei de 55 de ani după ce a fost chemată joi la o casă din orașul Boden.

Poliția suedeză a anunțat că a împușcat mortal un bărbat și a descoperit cadavrul unei femei după ce a fost chemată, joi, la o locuință din orașul Boden, din nordul Suediei, pentru a investiga o presupusă agresiune, relatează Reuters.

Potrivit unui comunicat al poliției, autoritățile au primit informații conform cărora un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani i-ar fi atacat pe ocupanții casei cu un fel de armă.

Polițiștii au deschis focul în timp ce încercau să îl aresteze.

La adresa respectivă a fost descoperit trupul neînsuflețit al unei femei în vârstă de 55 de ani, iar alte două persoane rănite au fost transportate la spital.

