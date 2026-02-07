Antena Meniu Search
Reţeaua electrică a Ucrainei, lovită de un atac al ruşilor. Polonia impune restricţii aeriene

Ucraina a fost ţinta unui atac important asupra reţelei sale energetice sâmbătă dimineaţă, ceea ce a dus la întreruperi de curent în mare parte a ţării, a anunţat compania ucraineană de electricitate Ukrenergo. 

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 09:56
"Rusia lansează un nou atac masiv asupra instalaţiilor reţelei electrice ucrainene", a declarat Ukrenergo pe Telegram, citat de AFP.

Un atac asupra reţelei energetice a provocat pene de curent în Ucraina

"Din cauza pagubelor provocate de inamic, au fost instituite întreruperi de urgenţă în majoritatea regiunilor", a adăugat furnizorul de elictricitate ucrainean

De mai multe luni, Rusia desfăşoară o campanie de atacuri asupra reţelei energetice ucrainene, provocând cea mai gravă criză din sector de la începutul invaziei din 2022. Sute de mii de gospodării ucrainene s-au trezit de mai multe ori în întuneric şi frig.

Sâmbătă dimineaţă, autorităţile din Kiev, deja grav afectate în ultimele săptămâni, au semnalat întreruperi de curent. Temperaturile au scăzut la -5 °C în capitală în zori şi se estimează că vor ajunge până la -20 °C luni. Explozia şi întreruperile de curent au fost semnalate şi în vestul ţării.

Armata poloneză a trimis avioane pentru a-şi proteja spaţiul aerian

Armata poloneză a anunţat pe X că a trimis avioane pentru a-şi proteja spaţiul aerian, aşa cum se întâmplă adesea în cazul bombardamentelor ruseşti care vizează regiunile de frontieră.

Aceste noi bombardamente vin la o zi după ce, la Moscova, un înalt responsabil al serviciilor secrete militare ruse, generalul Vladimir Alekseiev, a fost rănit în urma unor focuri de armă. Autorităţile ruse au atribuit acest atac Kievului, care nu a reacţionat.

Pe plan diplomatic, ruşii şi ucrainenii s-au întâlnit miercuri şi joi la Abu Dhabi, în prezenţa americanilor, pentru a negocia o soluţie la aproape patru ani de război în Ucraina. Singurul rezultat tangibil anunţat public a fost un schimb de prizonieri între Kiev şi Moscova, primul de acest gen din luna octombrie.

Vineri seara, în discursul său zilnic, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că echipa sa de negociatori, odată întoarsă în Ucraina, îi va prezenta sâmbătă un raport privind "aspectele sensibile ale negocierilor care nu pot fi discutate la telefon". El a adăugat că sâmbătă va avea şi o discuţie cu "partenerii europeni" ai Kievului.

