Un elev de liceu, care avea asupra sa două arme de foc, a împușcat mortal un coleg de clasă, după care s-a sinucis marți într-un liceu situat într-un campus universitar din sudul Filipinelor, unde sute de elevi au fost evacuați în siguranță, au declarat oficialii.

Atac armat într-o școală din Filipine. Un elev și-a împușcat colegul de clasă, apoi s-a sinucis - Profimedia Images

Tânărul avea montat o bodycam, pentru a transmite în direct atacul de la liceul situat în campusul universității Ateneo de Zamboanga. Pe imaginile publicate pe X se aud mai multe focuri de armă și se vede cum elevul se plimbă dintr-o clasă în alta, iar la un moment dat, ceilalți copii fug de el speriați.

De asemenea, alte două persoane, au fost rănite, potrivit declarațiilor date de primarul orașului Zamboanga, numit Khymer Adan Olaso, citat de Associated Press.

Potrivit primarului, tânărul a tras inițial asupra unui profesor, dar nu este clar dacă acesta a fost lovit. Apoi a împușcat un coleg de clasă, care a decedat, înainte de a se sinucide, a declarat Olaso pentru radioul DZBB.

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Sute de elevi au fost evacuați în siguranță după ce s-au auzit focuri de armă în clădirea liceului, care se află într-un campus securizat, separat de campusul mai mare al universității catolice, unde sunt situate facultățile și școlile profesionale din orașul portuar Zamboanga.

La câteva ore după incident, poliția a declarat că situația era sub control. Aceasta a rugat părinții și tutorii elevilor să rămână calmi și să urmeze recomandările și dispozițiile liceului pentru a-și prelua copiii.

„Autoritățile stabilesc în prezent circumstanțele incidentului”, a declarat șeful poliției naționale, generalul Jose Melencio Nartatez Jr, potrivit Mediafax.

Poliția „va furniza informații verificate, după caz, și face apel la public să se abțină de la distribuirea de informații, fotografii sau videoclipuri neconfirmate care ar putea provoca îngrijorare inutilă”.

Incidentul armat a avut loc în ciuda asigurărilor date de poliție că securitatea în școlile din întreaga țară va fi consolidată după un incident armat din luna iunie, în care trei elevi de liceu au fost uciși și cel puțin alți 20 au fost răniți în centrul orașului Tacloban. Poliția a arestat doi elevi, în vârstă de 14 și 15 ani, acuzați că au comis acel incident armat.

Infracțiunile care implică utilizarea armelor de foc sunt frecvente în Filipine, parțial din cauza obținerii armelor de foc fără permis, însă atacurile armate în școli sunt relativ rare.