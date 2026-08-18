Rezultatele inițiale de la Bac 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate. Rata de promovare este de 33,8%

Rezultatele inițiale la examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate în această dimineață. Elevii nemulțumiți de note vor putea depune contestații până pe 20 august. Rata de promovare este de 33,8%, în creştere cu peste 5% faţă de anul trecut, conform rezultatelor anunţate marţi de Ministerul Educaţiei. Cinci candidaţi au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9,50 – 9,99. Pe observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a XII-a din România: subiecte barem şi rezultate BAC 2026 .

UPDATE 08:15 Rată cumulată de promovare (toții candidații): 33,8% (în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară a anului trecut: 28,4%). De asemenea, este și cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua în actualul format de organizare/desfășurare a examenului de bacalaureat (conform Legii 1/2011).

Număr total de candidați promovați: 9.623 (dintre aceștia, 6.700 de candidați sunt din promoția curentă, ceea ce indică o rată de reușită de 34,9%, iar 2.923 sunt absolvenți de liceu din promoțiile anterioare = rată de reușită de 31,6%).

Rată de participare: 85,1%: s-au prezentat 28.481 de candidaţi din totalul celor 33.455 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidaţi (aceştia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni).

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5 candidați au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9,50 – 9,99.

UPDATE 08:00 Au fost publicate rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, pe platforma edu.ro.

Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris, în total, la a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an, care a început în 3 august cu probele de evaluare a competenţelor. Probele scrise au avut loc din 10 august.

Rezultatele vor fi afişate pe 18 august, urmate de depunerea eventualelor contestaţii, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 24 august. La prima sesiune s-au înscris aproape 131.000 de candidaţi, iar rezultatele finale, după contestaţii, au arătat o rată de succes de 76,9%.

Bac 2026. Unde pot fi văzute rezultatele

Rezultatele vor putea fi consultate pe platforma oficială dedicată examenului de Bacalaureat și la centrele de examen. Notele sunt publicate în format anonimizat, fiecare candidat putând să își identifice rezultatele cu ajutorul codului unic primit la examen.

Rezultatele nu sunt publicate cu numele și prenumele elevilor, ci cu ajutorul codurilor individuale de candidat. Codul unic a fost comunicat fiecărui candidat de către centrul de examen. Acesta trebuie introdus sau identificat în lista aferentă județului și unității de învățământ. Listele conțin codul candidatului, unitatea de proveniență, notele obținute la probele scrise, media și rezultatul examenului.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

Cum se depune contestația

Contestațiile pot fi depuse în perioada 18 - 20 august, în intervalul 14:00-18:00. Programul concret, formularele necesare și modalitatea de transmitere sunt comunicate de fiecare centru de examen sau inspectorat școlar.

Candidații trebuie să respecte procedura indicată de centrul în care au susținut examenul. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării, însă elevii trebuie să verifice instrucțiunile locale.

Nota poate crește sau scădea după contestație

Lucrarea pentru care a fost depusă contestație este reevaluată, iar nota rezultată după această etapă devine definitivă.

Prin urmare, nota poate să crească, să rămână neschimbată sau să scadă în urma recorectării. Candidatul trebuie să ia în calcul acest lucru înainte de depunerea cererii. Lucrările sunt evaluate prin platforma digitalizată. Acestea sunt scanate în centrul de examen și repartizate aleatoriu profesorilor evaluatori, care pot proveni din județe diferite.

Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a examenului Bacalaureatului 2026 vor fi publicate luni, 24 august. Acestea vor include toate modificările de note produse în urma contestațiilor.

Cum se calculează media la Bac

Ministerul Educației reamintește că un candidat promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

a susținut probele de evaluare a competențelor;

a susţinut toate probele scrise (fiind notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea)

a obținut media minimum 6 la probele scrise.

Candidaţii trebuie să obţină minim nota 5 la o probă pentru a se considera că au trecut cu bine peste proba respectivă. Totuşi, când vine vorba de media generală, situaţia stă altfel.

Un candidat trebuie să aibă minim media 6, la general, şi minim nota 5, la fiecare probă în parte, pentru a se considera că a absolvit cu brio examenul de Bacalaureat 2026. Media generală reprezintă media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probe.

Rata de promovare la Bac 2026, sesiunea din iulie

După soluționarea contestațiilor la sesiunea din iulie, Ministerul Educației a afișat rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026. Rata de promovare a urcat la 76,9%, în creștere cu 2,1 puncte procentuale față de prima afișare.

Potrivit datelor oficiale, au promovat examenul 97.020 de candidați din toate promoțiile. Dintre aceștia, 92.502 provin din promoția curentă, pentru care rata de promovare este de 81,6%, iar 4.518 sunt din promoțiile anterioare, cu o rată de promovare de 35,1%.

Cele mai multe medii finale s-au situat în intervalul 9,00-9,49, fiind înregistrate 16.704 astfel de rezultate. Totodată, 70 de candidați au obținut media generală 10.

La probele scrise au fost acordate 499 de note de 10 la Limba și literatura română, 35 la Limba și literatura maternă, 3.832 la proba obligatorie a profilului (2.455 la Matematică și 1.377 la Istorie) și 3.312 la proba la alegere a profilului și specializării. Cele mai multe note maxime la această ultimă probă au fost obținute la disciplina Logică și argumentare, unde 886 de candidați au primit nota 10.

În total, 29.084 de candidați au fost declarați respinși, iar alți 69 au fost eliminați pentru tentative de fraudă.

Mesajul Ministrului Educației

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a anunțat luni că rezultatele cele de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureat ar urma să fie publicate, marţi, până la ora 09.00 şi precizează că, la fiecare trei candidaţi, unul va avea motive să zâmbească.

"Ne-am planificat ca mâine, până la ora 9, să publicăm online rezultatele acestei sesiuni de Bacalaureat. La fiecare trei candidaţi, unul va avea motive să zâmbească", a scris, luni, pe Facebook, ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian.

Acesta are şi un mesaj pentru cei care nu vor reuşi să promoveze examenul: "Celor care nu vor reuşi de această dată le spun că un examen nereuşit acum nu închide drumul lor mai departe. Îi încurajez să se pregătească în continuare, iar zâmbetul va fi al lor în 2027".