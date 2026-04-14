Atac armat la un liceu din Turcia: 16 răniţi. Agresorul, un fost elev, s-a sinucis în faţa poliţiştilor

Atac armat într-un liceu din sud-estul Turciei, unde un fost elev de 19 ani a deschis focul asupra profesorilor și elevilor, rănind cel puțin 16 persoane. Incidentul s-a produs în provincia Sanliurfa, iar atacatorul s-a sinucis în momentul în care polițiștii au intervenit. Mai multe victime au fost transportate de urgență la spital, unele fiind încă internate.

Fostul elev al liceului tehnic, în vârstă de 19 ani, a folosit o puşcă în timpul atacului.

Răniţii au fost transportaţi de urgenţă la spitalul din districtul Siverek, a precizat Sildak. Doisprezece dintre aceştia se aflau încă în spital pentru îngrijiri medicale, relatează Reuters citat de Agerpres.

Atacatorul s-a sinucis în momentul în care poliţia a încercat să-l captureze la faţa locului, a adăugat guvernatorul. Postul public de televiziune TRT a transmis, citând biroul guvernatorului, că printre răniţi se numără zece liceeni şi patru profesori.

Potrivit agenţiei de ştiri private DHA şi mai multor mass-media turceşti, atacatorul era înarmat cu o puşcă de vânătoare.

Imaginile difuzate de presa locală arătau elevi în timp ce fugeau din şcoală, la faţa locului fiind desfăşuraţi numeroşi ofiţeri de poliţie, cel puţin un vehicul blindat şi mai multe ambulanţe.

"A deschis mai întâi focul la întâmplare în curte, apoi în interiorul şcolii", a relatat un martor citat de agenţia de ştiri IHA.

Acest gen de incident este relativ rar în Turcia. Conform estimărilor unei fundaţii locale, zeci de milioane de arme de foc sunt în circulaţie, majoritatea ilegale.

