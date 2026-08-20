Atac masiv cu 250 de drone al Rusiei asupra Kievului: 13 morţi şi zeci de răniţi. Un spital pediatric, avariat

Cel puţin 13 persoane au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi la Kiev, iar una în regiunea Kiev, în bombardamente ruseşti, anunţă joi autorităţile locale, relatează AFP.

UPDATE:

Zelenski revizuieşte în creştere la 13 morţi bilanţul atacurilor ruse de la Kiev.

Preşedintele ucrainean anunţă că Rusia este pe cale să investească în rachete balistice şi o escaladare în Ucraina, după o nouă noapte de atacuri ruseşti soldate cu 13 morţi, şi cere o reacţie internaţională, relatează AFP.

Articolul continuă după reclamă

Ştire iniţială

"Potrivit datelor actualizate, opt persoane au fost ucise în capitală, în urma atacului inamic. Treizeci şi trei de locuitori ai oraşului au fost răniţi", a anunţat pe Telegram primarul Kievului Vitali Kliciko.

În districtul Bovarî, la periferia Kievului, altă persoană a fost ucisă, a anunţat şeful administraţiei locale, Timur Tkacenko.

Un bilanţ precedent, prezentat de către serviciile de salvare, anunţa şapte morţi la Kiev şi în zona capitalei ucrainene.

"În districtul Solomianskîi, etajele superioare ale unui bloc de nouă etaje s-au surpat şi a izbucnit un incendiu. La altă adresă, persoane au fost blocate într-un imobil locuit", a anunţat în cursul nopţii Vitali Kliciko.

The Kyiv Independent scrie că un spital pentru copii din Kiev a fost avariat. Geamurile clădirii au fost spulberate, iar maşini au fost incendiate în incintă.

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat în cursul nopţii că mai multe rachete au pătruns în spaţiul aerian ucrainean prin nord şi nord-est, în regiunile Poltava şi Harkov.

În Rusia primarul Moscovei Serghei Sobinin a anunţat joi dimineaţa, pe Telegram că 250 de drone au fost lansate către regiunea Moscova de miercuri seara şi că majoritatea au fost distruse de apărare în afara capitalei.

Serghei Sobinin a anunţat că 28 de drone au fost doborâte în regiunea Moscova.

La aproape patru ani şi jumătate de la invazia Ucrainei de către Rusia, atacurile s-au intensificat de ambele părţi ale frontului şi se soldează un număr tot mai mare de victime civile.

Kievul şi Moscova se acuză reciproc de ţintirea deliberată a civililor.

Polonia vecină şi-a mobilizat aviaţia în spaţiul aerian polonez, în vederea prevenirii oricărui incident legat de ofensiva aeriană rusă în Ucraina şi asigurarea siguranţei populaţiei poloneze.

În România, alt vecin al Ucrainei, două avioane de vânătoare spaniole şi un elicopter aparţinând armatei române au fost desfăşurate în noaptea de miercuri spre joi pentru a supraveghea "ţinte" în apropierea frontierei româno-ucrainene.

O dronă a intrat în spaţiul aerian român şi s-a prăbuşit într-o zonă nelocuită în apropiere de Grindu (est).