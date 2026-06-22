Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă să afecteze traficul maritim din Marea Neagră. O navă comercială a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac cu drone atribuit forțelor ruse, iar incidentul s-a soldat cu moartea unui membru al echipajului și rănirea altor marinari. Autoritățile ucrainene susțin că, în aceeași noapte, alte două nave civile au fost vizate de atacuri.

Atac rusesc asupra unei nave comerciale în Marea Neagră. Un membru al echipajului și-a pierdut viața - Marina ucraineană / Facebook

O navă de marfă a luat foc în Marea Neagră în urma unui atac cu drone rusești, soldat cu moartea a cel puțin unei persoane, a declarat luni viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba, iar marina ucraineană a raportat "mai multe victime", transmite Mediafax.

"Un atac cu drone a provocat incendiul unei nave sub pavilion panamez. Un membru al echipajului a murit: era un bucătar în vârstă de 58 de ani, cetățean egiptean", a scris Kuleba pe Telegram. Acesta a adăugat că opt marinari au fost salvați, potrivit Le Figaro.

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Marina ucraineană a afirmat anterior că incidentul a provocat "mai multe pierderi" la bordul navei de marfă Victress, care naviga cu nouă membri ai echipajului de naționalități egipteană, turcă și indiană și care nu mai este în stare să navigheze.

Potrivit lui Kuleba, alte două nave, care arborează pavilionul Belize și Palau, au fost atacate de Rusia în noaptea de duminică spre luni, fără a provoca însă victime.