O româncă de 40 de ani şi-a ucis fiica de 13 ani, apoi s-a sinucis, în Italia. Se despărţise recent de soţ

O româncă de 40 de ani este suspectată că şi-a ucis fiica de 13 ani, apoi şi-a luat viaţa, într-un apartament din Torino. Tragedia a fost descoperită de fiica cea mare a femeii, iar anchetatorii italieni încearcă acum să stabilească motivele care au dus la gestul extrem.

O româncă în vârstă de 40 de ani este suspectată că și-a ucis fiica de 13 ani, după care s-a sinucis, într-un apartament din Torino. Tragedia a fost descoperită duminică dimineață de fiica cea mare a femeii, care a alertat imediat autoritățile, potrivit Mediafax. Tragedia s-a petrecut într-un bloc din cartierul Parella, aflat în vestul orașului Torino.

Tânăra de 19 ani a revenit acasă în jurul orei 11:00. Ea și-a găsit sora de 13 ani, pe nume Isabella Cojocariu, inconștientă, întinsă pe podeaua dormitorului. În aceeași încăpere, mama fetelor, Mihaela Belecciu - o româncă de 40 de ani, era găsită fără viață. Echipajele medicale au încercat minute în șir să o resusciteze pe adolescentă. În cele din urmă, medicii au declarat decesul acesteia.

Tânăra care a descoperit victimele a suferit un șoc puternic și a fost transportată la spital pentru îngrijiri.

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Omor urmat de sinucidere

Potrivit informațiilor preliminare, femeia și-ar fi ucis fiica prin strangulare, apoi și-ar fi luat viața. Polițiștii criminaliști și procurorii au efectuat cercetări la fața locului și au început audierea rudelor și vecinilor.

Ancheta urmărește să stabilească împrejurările exacte ale tragediei și motivele care au dus la gestul extrem.

Potrivit vecinilor, femeia se despărțise de soț în urmă cu câteva luni. Aceștia spun că era o persoană liniștită și politicoasă, însă devenise tot mai tristă după separare. Femeia locuia împreună cu cele două fiice, în timp ce fostul soț se află în România. Locatarii spun că nu au auzit certuri sau scandaluri în apartament înaintea tragediei.

Dosarul este coordonat de procurorii din Torino, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Anchetatorii urmează să dispună expertize medico-legale și alte investigații pentru confirmarea cauzelor deceselor. Autoritățile italiene nu au comunicat, până în prezent, concluziile finale ale anchetei.