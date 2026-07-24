Atac rusesc asupra unui poligon privat din regiunea Kiev: 10 morți și aproape 100 de răniți

Zece persoane au murit, iar alte aproximativ 100 au fost rănite în urma unui atac rusesc cu rachete asupra unui poligon privat din regiunea Kiev, unde avea loc un eveniment la care participau reprezentanți ai industriei de armament.

Potrivit Ukrainska Pravda, Rusia a lansat pe timp de zi trei rachete balistice: una a fost interceptată de apărarea antiaeriană, iar două au lovit ținta.

"Rusia a lansat din nou un atac cu rachete asupra regiunii Kiev. 10 persoane au fost ucise, iar aproximativ 100 de persoane au fost rănite în grade diferite de gravitate. Datele sunt în curs de verificare", a transmis procurorul general Ruslan Kravchenko.

La poligon se desfășura o expoziție dedicată industriei de apărare, potrivit lui Valerii Borovyk, fondatorul companiei ucrainene de apărare First Contact.

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Potrivit unor bloggeri militari ruşi, a fost vizată expoziția de armament organizată pentru compania de drone ARMADA. Expoziția fusese promovată pe rețelele sociale, iar ora și data evenimentului erau informații publice.

Autoritățile ucrainene au deschis două dosare penale. Unul vizează încălcarea legii pe timp de război, iar cel de-al doilea, neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de către cei care au organizat evenimentul. Anchetatorii vor să stabilească cine a aprobat locul, ora și formatul întâlnirii și dacă riscurile au fost evaluate corect.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene a avertizat că Rusia a acumulat rachete și le folosește inclusiv în timpul zilei. El a subliniat că rachetele balistice sunt extrem de rapide și că regulile de securitate nu trebuie ignorate, mai ales în cazul adunărilor cu un număr mare de participanți.

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