Atacurile ucrainenilor asupra centrelor de date Yandex au dus la scăderea bruscă a boților ruși pe reţele?

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rețelele sociale au devenit mai puțin ostile după atacurile lansate de Kiev asupra centrelor de date ale gigantului tehnologic rus Yandex, în condițiile în care utilizatorii de internet au raportat o scădere drastică a activității boților.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că rețelele sociale au devenit mai puțin ostile după atacurile lansate de Kiev asupra centrelor de date ale gigantului tehnologic rus Yandex, în contextul în care utilizatorii au raportat o scădere drastică a activității boților, scrie Euronews.

Atacurile ucrainene asupra centrelor de date ale gigantului tehnologic rus Yandex au fost urmate de o scădere semnificativă a activității automatizate din mediul online. Această situație ridică întrebări cu privire la posibilitatea ca atacurile să fi perturbat și operațiunile de influență desfășurate de Moscova în străinătate.

Scăderea bruscă a alimentat speculații în Europa și Statele Unite cu privire la măsura în care dezbaterile politice de pe rețelele sociale ar fi putut fi influențate de boții ruși.

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Zelenski spune că "a devenit puțin mai ușor să respiri pe multe platforme de socializare"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat luni această situație, afirmând că platformele de socializare au devenit vizibil mai puțin ostile.

"Când am început să răspundem operațiunii Rusiei împotriva centrelor noastre de date și când atacurile noastre au ajuns la centrele de date Yandex, dintr-odată a devenit puțin mai ușor să respiri pe multe platforme de socializare", a declarat Zelenski, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia.

"Foarte mulți oameni, foarte mulți oameni au observat acest lucru și a existat mai puțină ură, mai puțină dezbinare și mai puține provocări, pentru că erau mai puțini boți. Și este destul de clar de unde proveneau acești boți", a adăugat el.

"Dacă au dispărut atunci când Yandex a devenit nefuncțional, acest lucru demonstrează încă o dată că Europa nu este sursa problemelor. Europa nu este cea care face totul mai dificil", a spus președintele ucrainean.

Trei centre de date, vizate de atacurile ucrainene

Trei centre de date operate de Yandex, companie descrisă adesea drept echivalentul rusesc al Google, au fost lovite de drone ucrainene în ultimele zile.

Centrele de date vizate se aflau în Sasovo, în regiunea Riazan, în regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, și în regiunea Vladimir, la est de capitala Rusiei. Cel mai recent atac a fost raportat duminică, în regiunea Vladimir.

Atacurile au avariat infrastructura companiei și au provocat întreruperi ale serviciilor. Yandex a confirmat că activitatea centrului său de date din Vladimir a fost suspendată în urma unui atac cu drone.

"În urma unui atac cu drone, infrastructura centrului de date din Vladimir a fost avariată. Activitatea centrului de date a fost suspendată complet. Resursele de infrastructură rămase sunt instabile, iar platforma nu funcționează", a transmis compania într-un comunicat publicat pe Telegram.

Traficul automatizat a scăzut cu 94% duminică, în urma unui nou atac

Potrivit unei analize a datelor Cloudflare Radar, traficul automatizat provenit din rețeaua Yandex a scăzut cu aproximativ 94% duminică, în comparație cu nivelurile medii înregistrate în a doua jumătate a lunii septembrie.

Totuși, cifrele includ și trafic automatizat legitim, precum cel generat de programele care indexează paginile web pentru motoarele de căutare. Prin urmare, datele nu demonstrează că boții de pe rețelele sociale asociați Kremlinului au fost afectați de atacuri.

Repercusiuni politice în Europa și Statele Unite

În Germania, informațiile privind o scădere bruscă a activității online asociate partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) s-au răspândit rapid după atacuri. Cu toate acestea, nu au apărut până în prezent date verificate independent care să confirme această scădere.

Europarlamentarul ceh Tomáš Zdechovský a atras atenția asupra aparentei coincidențe dintre perturbarea activității centrelor de date și scăderea raportată a activității online din jurul partidului.

"Dacă se confirmă, acest lucru este grăitor: centrele de date rusești sunt lovite, iar activitatea online din jurul AfD scade brusc", a scris acesta pe X.

Afirmații similare au apărut și în Marea Britanie, unde s-a raportat că activitatea online asociată partidului Reform UK ar fi scăzut, de asemenea, în urma atacurilor.

Speculațiile au atras atenția unor personalități politice și comentatori cunoscuți, printre care Laura Loomer, activistă de dreapta și susținătoare a lui Donald Trump, opozantul rus și fostul campion mondial la șah Garry Kasparov, precum și Michael McFaul, fost ambasador al Statelor Unite în Rusia.

Dezbaterea are loc cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite, programate pentru începutul lunii noiembrie, pe fondul îngrijorărilor persistente privind ingerințele străine și influența conturilor automatizate asupra dezbaterilor politice.