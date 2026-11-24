Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marți, că Ucraina va avea nevoie de sprijin financiar extern în valoare de 115 miliarde de euro în 2027. Săptămâna trecută, blocul comunitar a anunțat un plan de a împrumuta alte 45 de miliarde de euro pentru a sprijini economia și efortul de război al Ucrainei.

Zelenski le-a transmis oficialilor de rang înalt din administrațiile regionale că guvernul a obținut deja angajamente din partea Uniunii Europene în valoare de aproximativ 90 de miliarde de euro pentru anul viitor și că poartă discuții pentru identificarea surselor de finanțare pentru cele 25 de miliarde de euro rămase, informează Reuters, potrivit Mediafax.

Ucraina se confruntă cu costuri tot mai mari ale războiului cu Rusia și depinde de sprijinul militar și financiar al aliaților occidentali pentru a continua lupta.

Uniunea Europeană este în prezent principalul susținător financiar al Ucrainei. Săptămâna trecută, blocul comunitar a anunțat un plan de a împrumuta alte 45 de miliarde de euro pentru a sprijini economia și efortul de război al Ucrainei.

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Alte 45 de miliarde de euro provin din pachetul de finanțare în valoare de 90 de miliarde de euro, aprobat în decembrie 2025 pentru perioada 2026-2027.

"Comisia Europeană a prezentat deja o modalitate de a asigura această finanțare, iar acum lucrăm pentru a ne asigura că Uniunea Europeană o susține", a declarat Zelenski.

"Trebuie să găsim alte 25 de miliarde de euro. Sunt convins că vom îndeplini această sarcină", a adăugat liderul de la Kiev.