Au concediat oameni pentru a-i înlocui cu AI, iar acum îi angajează din nou. Companiile își schimbă strategia

Tot mai multe companii care au redus personalul mizând pe inteligența artificială descoperă că tehnologia nu poate înlocui complet oamenii. Unele dintre ele au început deja să recruteze din nou angajați, după ce au constatat că automatizarea a creat probleme de eficiență și calitate, relatează CNBC .

Angajatorii care au dat afară oameni din cauza AI încep să regrete - Sursa: Profimedia

Producătorul auto Ford este unul dintre cele mai recente exemple. Compania readuce în echipe sute de ingineri cu experiență pentru a rezolva probleme de calitate pe care sistemele automate nu au reușit să le gestioneze.

Ford readuce în echipe sute de ingineri cu experienţă

"Inteligența artificială este un instrument extraordinar, dar este la fel de bună precum informațiile cu care este antrenată", a declarat Charles Poon, vicepreședinte pentru ingineria hardware a vehiculelor la Ford.

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Și Commonwealth Bank of Australia și IBM și-au schimbat strategia, punând din nou accent pe angajați după ce au investit masiv în AI.

Anul trecut, Commonwealth Bank of Australia a concediat peste 40 de angajați din serviciul de relații cu clienții și i-a înlocuit cu un asistent vocal bazat pe inteligență artificială. Sistemul nu a făcut față volumului de solicitări, ceea ce a dus la creșterea numărului de apeluri și, în cele din urmă, la anularea concedierilor.

Commonwealth Bank of Australia și IBM și-au schimbat strategia

Banca a recunoscut ulterior că nu a analizat suficient toate implicațiile înainte de restructurare și că evaluarea necesarului de personal ar fi trebuit să fie mult mai riguroasă.

O situație similară s-a înregistrat și la IBM. Compania a automatizat o mare parte din activitățile departamentului de resurse umane, iar inteligența artificială a ajuns să gestioneze aproximativ 94% dintre solicitările de rutină. Restul de 6%, care presupuneau situații complexe și dileme etice, au continuat să necesite intervenția oamenilor.

În acest context, IBM a anunțat că intenționează să tripleze, în 2026, numărul angajărilor pentru pozițiile de nivel entry-level din Statele Unite.

"Dacă nu continuăm să investim în angajările de la început de carieră, ce se va întâmpla peste trei până la cinci ani? Nu va mai exista o bază de talente din care să recrutăm", a declarat Nickle LaMoreaux, directorul de resurse umane al IBM.

Datele din industrie sugerează că astfel de situații sunt departe de a fi izolate. Un raport realizat de Orgvue arată că 39% dintre liderii de companii au concediat angajați ca urmare a implementării inteligenței artificiale. Dintre aceștia, 55% admit ulterior că au luat decizii greșite privind disponibilizările.

La rândul său, compania de soluții HR ADP avertizează că, atunci când rezultatele generate de AI sunt inconsistente, inexacte sau dificil de aplicat, firmele sunt nevoite să readucă supravegherea umană în procesele de lucru. Acest lucru poate duce la dublarea eforturilor, încetinirea procesului decizional și diminuarea câștigurilor de productivitate.

Un alt studiu, realizat de firma de recrutare Robert Half, arată că 32% dintre managerii de recrutare din Statele Unite au eliminat un post în principal din cauza AI, pentru ca ulterior să reangajeze o persoană pentru aceeași funcție sau pentru una foarte similară.

Specialiștii concluzionează că inteligența artificială schimbă profund modul în care se lucrează, însă tot mai multe organizații descoperă că cele mai bune rezultate apar atunci când AI completează activitatea oamenilor, nu atunci când încearcă să îi înlocuiască complet.