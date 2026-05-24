Au dat 4.000 de dolari pentru o vacanță de vis, care s-a transformat într-un coșmar: "Nimeni nu s-a bucurat"

Și-au dorit o vacanță de vis în Egipt, dar totul s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o familie cu doi copii din Țara Galilor. Totul a luat o turnură total diferită de cum şi-au imaginat, la scurt timp după ce oamenii au ajuns la destinaţie şi au descoperit adevărul.

Scott Edward, în vârstă de 36 de ani, plecase împreună cu soția sa, Katie, și cei doi copii, Freddy și Alexandra, într-o vacanță însorită în Egipt. În schimb, experiența s-a transformat rapid într-una traumatică, marcată de toxiinfecții alimentare, camere insalubre și chiar șocuri electrice.

Vacanţă de coşmar

„Nimeni nu s-a bucurat de această vacanță. Ne-a creat un stres uriaș și probleme financiare, pentru că a trebuit să acoperim costuri suplimentare cu cardurile de credit. În plus, ne-am îmbolnăvit cu toții, iar copiii au devenit speriați de ideea de a mai călători”, a declarat Edward, potrivit New York Post.

Pe 16 ianuarie, familia a zburat cu easyJet către Egipt, ajungând la complexul Eagles Downtown Zahabia Resort & Aqua Park din Hurghada după aproape 18 ore de drum, din cauza întârzierilor și transferurilor. Problemele au început imediat după check-in, când au primit o cameră murdară și fără Wi-Fi funcțional. Au cerut imediat schimbarea camerei, însă situația nu s-a îmbunătățit.

„În prima noapte răsuna muzică pentru copii, precum «Baby Shark», chiar în fața camerei noastre, deoarece scena pentru spectacole era în renovare”, a povestit turistul.

Potrivit acestuia, camerele erau „murdare și deteriorate”, iar toaleta era plină de urme de fecale și urină. Aerul condiționat era acoperit de mucegai și praf, ceea ce ar fi provocat întregii familii tuse severă.

„Totul era degradat, umed și plin de mucegai, iar tencuiala și vopseaua cădeau de pe pereți. Mai exista și o cutie electrică expusă chiar lângă ușa camerei”, a mai spus Edward.

Întreaga familie s-a îmbolnăvit pe parcursul vacanței, iar oamenii cred că problemele au fost cauzate de mâncarea servită la hotel. Scott Edward a petrecut mare parte din concediu imobilizat la pat, iar simptomele au continuat și după întoarcerea acasă.

Cere rambursarea vacanţei

„Mâncarea ne-a făcut rău și nu am mai putut mânca în restaurantele hotelului. Eu am avut dureri de rinichi timp de două săptămâni din cauza deshidratării provocate de boală”, a declarat acesta.

Familia a fost nevoită să cheltuie bani suplimentari pentru transport și alte mese, considerând standardele alimentare ale hotelului „extrem de periculoase”.

Din cauza problemelor de sănătate, părinții și copiii nu au mai putut participa la majoritatea excursiilor planificate. Mai mult, Edward susține că a fost electrocutat de la un fir neizolat atunci când și-a dus copiii la joacă.

„Toate echipamentele de joacă erau stricate și periculoase. Clubul pentru copii era degradat și murdar, plin de obiecte periculoase, precum trambuline cu arcuri metalice rupte și bucăți de lemn cu cuie lăsate pe podea”, a povestit turistul.

Acesta a mai afirmat că zonele aflate în construcție erau complet accesibile turiștilor și nu existau măsuri de siguranță. „Peste tot erau moloz, geamuri sparte, cărămizi și resturi de materiale. Unul dintre copii aproape și-a tăiat grav piciorul într-un ciob de sticlă aflat pe aleea spre cameră”, a spus Edward.

Familia, care susține că a rămas profund marcată de experiență, cere rambursarea integrală a vacanței, care a costat peste 4.000 de dolari.

