Teroristul care a ucis cu sânge rece 15 oameni în Australia a fost inculpat pentru 59 de infracţiuni, inclusiv 15 capete de acuzare pentru crimă - câte unul pentru fiecare victimă decedată. Ancheta autorităţilor arată că cei doi asasini - de 24 şi 50 de ani, tată şi fiu - au mers în Filipine, unde au fost antrenaţi de o grupare teroristă. Între timp, au loc primele înmormântări. Mii de oameni au adus un ultim omagiu victimelor, iar printre ele se află şi o fetiţă de doar 10 ani.

Australia o plânge pe fetița ucisă în atacul de pe plaja Bondi. Matilda şi părinţii ei veneau din Ucraina

Asasinul de 24 de ani, care a luat viaţa a 15 oameni pe plaja Bondi din Australia, are 15 capete de acuzare pentru crimă şi acuzaţii de comiterea unui act terorist. El a supravieţuit schimbului de focuri cu poliţia şi va fi închis, după ce va fi externat din spital.

"În prezent, așteptăm ca starea lui medicală să fie adecvată pentru a putea face acest lucru. Este important ca el să aibă capacități cognitive adecvate în acel moment. Când urmezi un tratament medicamentos, considerăm că, pentru a fi corect față de el, trebuie să ne asigurăm că este capabil să înțeleagă exact ce se întâmplă", spune Poliţia.

Ancheta autorităţilor australiene arată că el, împreună cu tatăl său omorât de forţele de ordine, au călătorit în Filipine, unde au fost antrenaţi de o grupare teroristă. După schimbul de focuri, poliţiştii au găsit în maşina lor două steaguri ale ISIS.

Ies la iveală şi noi informaţii despre oamenii plini de curaj ce au înfruntat asasinii faţa-n faţă. Sofia şi Boris Gurman, soţ şi soţie, au fost omorâţi după ce au încercat să-l dezarmeze pe unul dintre terorişti.

Primele funeralii după atacul terorist din Australia

Între timp, au loc primele funeralii. Mii de oameni i-au adus un omagiu Matildei, cea mai tânără dintre victimele care şi-au pierdut viaţa în timpul carnagiului. Avea doar 10 ani când a fost împuşcată mortal.

"Numele ei, "Matilda", i l-am dat pentru că a fost prima noastră australiancă. Am venit aici din Ucraina, iar Matilda a fost prima născută în Australia și m-am gândit că "Matilda" este cel mai australian nume care poate exista, așa că amintiți-vă numele, amintiți-vă de ea", a declarat tatăl uneia dintre victime.

Comemorări au avut loc şi pentru rabinul Eli Schlanger. El a organizat evenimentul de Hanuka de pe plaja Bondi şi era tată a cinci copii. Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu. "Am spus câtorva persoane că toată lumea are regrete în viață. După ce s-a întâmplat, cel mai mare regret al meu a fost – în afară de ceea ce era evident, desigur – că nu i-am spus lui Eli mai des cât de mult îl iubim". După atacul sângeros, autorităţile vor să introducă legi mai aspre pentru posesia armelor de foc.

