Ies la iveală detalii şi poveşti cutremurătoare după masacrul de pe plaja Bondi din Australia. Autorii atacului terorist erau tată şi fiu. Tatăl avea şase arme de foc înregistrate pe numele său. Sunt 15 morţi şi 40 de răniţi. Printre victime, o fetiţă de 10 ani care s-a stins la spital şi un bărbat care a supravieţuit Holocaustului. Bătrânul fost împuşcat mortal în timp ce îşi proteja soţia de gloanţe. Martorii au surprins şi un schimb de focuri de 10 minute cu poliţiştii, dar şi momentul eroic în care o persoană s-a aruncat asupra unuia dintre agresori şi l-a dezarmat.

Responsabili pentru vărsarea de sânge sunt Sajid şi Naveed Akram, tată şi fiu, de 50 şi, respectiv, 24 de ani.

"Bărbatul de 50 de ani a murit. Cel de 24 de ani este în prezent internat în spital. Bărbatul de 50 de ani avea licenţă pentru arme de foc şi deţinea şase arme", a declarat Mal Lanyon, Comisarul poliţiei din New South Wales.

Atacul armat a avut loc pe plaja Bondi, unde peste o mie de oameni celebrau sărbătoarea evreiască Hanukkah. Cei doi bărbaţi îmbrăcaţi în negru şi înarmaţi cu puşti au deschis focul de pe un pod direct spre mulţime. Imediat, cei prezenţi au început să fugă, cuprinşi de panică.

Articolul continuă după reclamă

Un turist a surprins momentul în care un bărbat şi-a riscat viaţa ca să îl dezarmeze pe unul dintre trăgători. Teroristul a revenit însă alături de partenerul lui şi a reluat împuşcăturile cu o altă armă. Timp de zece minute, cei doi s-au războit cu poliţiştii. În total, au tras cel puţin 75 de gloanţe.

"A fost haos, nu ştiam ce se întâmplă, de unde vin focurile de armă. Am văzut cum ţâşneşte sângele din mine, am văzut oameni loviţi (de gloanţe - n.r.), oameni care cădeau la pământ", spune un martor.

A murit ca să îşi salveze soţia

În maşina lor, poliţiştii au găsit şi o bombă artizanală, care a fost dezamorsată. Presa locală a descoperit şi că persoana care i-a luat puşca unuia dintre trăgători este un musulman, proprietarul unui aprozar. A fost dus la spital cu răni provocate de gloanţe la umăr şi braţ.

Donald Trump l-a lăudat pe bărbatul considerat acum erou.

"Respect pentru bărbatul care a făcut asta. A fost un atac teribil. Şi a fost, evident, un atac antisemit. Vreau doar să îmi exprim respectul faţă de toată lumea", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Erou a fost Alex Kleytman, supravieţuitor al Holocaustului, care a murit în timp ce o proteja de gloanţe pe soţia sa, Larisa. Cei doi erau căsătoriţi de 57 de ani şi aveau doi copii, precum şi 11 nepoţi.

"Se auzea doar "bum! bum!". Eu eram ascuns. Am văzut o femeie însărcinată. Era speriată. Am alergat la ea şi am ridicat-o". "Ţineam de mână copilul unei persoane, pentru că el striga. Am salvat copilul", spun martorii.

Autorităţile s-au declarat şocate de atac.

"Un act de antisemitism malefic, de terorism, care a lovit inima națiunii noastre", a declarat Anthony Albanese, premierul Australiei.

Reacţii internaţionale

Atacul a avut ecou în toată lumea. Preşedintele Nicuşor Dan a condamnat cu fermitate atacul, în timp ce ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat că este pur şi simplu îngrozită.

„Condamn cu fermitate atacul împotriva familiilor care sărbătoreau Hanukkah”, a declarat Nicuşor Dan.

„Sunt îngrozită de atacul terorist oribil împotriva persoanelor adunate pe plaja Bondi”, spune şi Oana Ţoiu, ministrul de Externe.

Premierul Netanyahu nu s-a ferit să critice Australia.

"Acum câteva luni, i-am scris o scrisoare premierului Australiei. I-am spus că politicile lor toarnă gaz pe focul antisemitismului", a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Regele Charles a spus că este îngrozit, în timp ce preşedintele francez a promis să lupte împotriva actelor antisemite din toată lumea.

În memoria victimelor, steagurile au fost arborate în bernă în Sydney, iar zeci de oameni au venit cu flori pentru un ultim omagiu. Este cel mai grav atac de pe teritoriul Australiei după cel din 1998 din Port Arthur, soldat cu 35 de morţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰