Donaţii de peste 500.000 € pentru eroul care l-a dezarmat pe unul dintre autorii atacului din Australia

Un miliardar american a donat aproape 65.000 de dolari pentru Ahmed Al Ahmed, eroul masacrului din Australia, care s-a aruncat asupra unuia dintre agresori și l-a dezarmat. Ahmed, în vârstă de 43 de ani, a alergat spre atacator, i-a smuls arma și a folosit-o împotriva lui pentru a-l forța să se retragă. În urma intervenției sale curajoase, a fost însă împușcat. O campanie de strângere de fonduri creată pentru a-l sprijini pe Ahmed a adunat aproape 1 milion de dolari australieni (peste 500.000 de euro), potrivit GoFundMe.

Atacul terorist care a avut loc duminică, pe plaja Bondi din Sydney, Australia, s-ar fi putut solda cu mult mai multe victime dacă Ahmed al Ahmed nu ar fi fost prezent. Martor la cele întâmplate, bărbatul de 43 de ani, proprietarul unui magazin de fructe, s-a luptat cu unul dintre cei doi atacatori și a reușit să îi smulgă arma.

Însă în urma eroismului său, bărbatul a fost împuşcat de câteva ori în umăr şi a ajuns la spital. O campanie de strângere de fonduri creată pentru a-l ajuta pe Ahmed Al Ahmed a adunat aproape 1 milion de dolari, potrivit GoFundMe. Cea mai mare donație vine de la William Ackman, CEO al Pershing Square Capital Management, care l-a lăudat pe bărbat, pe X, pentru că a salvat vieţi omeneşti.

Tragedia de pe Bondi Beach s-a soldat cu 15 morţi şi 40 de răniţi. Printre ţintele atacatorilor s-a numărat şi un bărbat care a supravieţuit Holocaustului. A fost împuşcat mortal în timp ce îşi proteja soţia de gloanţe.

Atacul armat a avut loc pe plaja Bondi, unde peste o mie de oameni celebrau sărbătoarea evreiască Hanukkah. Cei doi bărbaţi îmbrăcaţi în negru şi înarmaţi cu puşti au deschis focul de pe un pod direct spre mulţime.

