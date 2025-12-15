La doar câteva ore după atacul terorist de pe plaja Bondi din Sydney, care a zguduit Australia, un nou incident a amplificat tensiunile intercomunitare. Un cimitir musulman din suburbia Narellan a fost profanat cu capete de porc, un gest catalogat de poliție drept posibil act de ură, anchetat acum în contextul tragediei soldate cu zeci de victime.

Cimitir musulman, profanat cu capete de porc la câteva ore după tragedia după atacul terorist din Australia - Shutterstock | Ilustraţie

Acest act antimusulman ar putea fi considerat o măsură de represalii, în contextul în care presa a indicat că unul dintre cei doi autori prezumaţi ai atentatului a făcut obiectul unei anchete pentru presupusele sale legături cu Statul Islamic, relatează The Independent.

Capete de porc lăsate la intrarea într-un cimitir musulman

Poliţia din New South Wales, statul din care face parte oraşul Sydney, s-a deplasat la faţa locului luni dimineaţă, ora locală. Potrivit The Guardian, poliţia a găsit la faţa locului capete de porc şi alte resturi de animale.

Articolul continuă după reclamă

Poliţia a fost alertată în jurul orei 6 dimineaţa cu privire la prezenţa resturilor de animale la intrarea în cimitirul din Narellan. Agenţii de poliţie din Camden s-au deplasat la faţa locului şi au descoperit mai multe capete de porc.

Imediat a fost deschisă o anchetă. Capetele de porc au fost îndepărtate şi distruse în conformitate cu normele sanitare.

Asociaţia musulmanilor libanezi a achiziţionat acest cimitir, situat pe terenul Bisericii Anglicane Saint-Thomas, în 2008, pentru a remedia lipsa locurilor de înmormântare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Condamnarea fermă a atacului de la Bondi de către comunitatea musulmană

Într-un comunicat, reprezentanţii comunităţii musulmane australiene au condamnat ferm atentatul de pe plajă. "Consiliul Naţional al Imamilor Australieni (ANIC), Consiliul Imamilor din New South Wales şi comunitatea musulmană australiană condamnă fără echivoc împuşcăturile odioase de la Bondi", se arată într-un comunicat. "Este momentul ca toţi australienii, inclusiv comunitatea musulmană australiană, să se unească în compasiune şi solidaritate, să respingă violenţa sub toate formele sale şi să-şi afirme angajamentul comun faţă de armonia socială şi siguranţa tuturor australienilor", a transmis ANIC.

Între timp, numele suspecţilor din atacul antisemit de pe plajă a fost anunţat public. Este vorba de Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, şi fiul său, Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani. Tânărul s-a născut în Australia, în timp ce tatăl său, care a fost ucis la faţa locului, a imigrat în această ţară în 1998.

Eroul care s-a luptat cu unul dintre atacatori

Atacul, declarat incident terorist, a vizat evreii australieni. Cei ucişi aveau vârste cuprinse între 10 şi 87 de ani. Una dintre victime era un supravieţuitor al Holocaustului, care a murit în timp ce îşi proteja soţia de gloanţe.

Un martor care a luptat cu unul dintre atacatori pentru a-i lua arma a fost identificat ca fiind Ahmed al Ahmed, ai cărui părinţi refugiaţi tocmai sosiseră din Siria.

Ca urmare a acestui atac, prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că va include luni pe agenda cabinetului său reguli mai stricte în privinţa armelor, inclusiv limite de timp pentru valabilitatea licenţelor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰