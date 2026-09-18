Descoperire înfiorătoare într-un caz care zguduie din temelii Statele Unite. Peste un milion de imagini de o cruzime de nedescris au fost descoperite în locuința din Pennsylvania a unui fost producător de filme pentru adulți. În filmări, apar zeci de femei, unele inconştiente, altele moarte, multe dintre ele date dispărute de mai bine de un deceniu. În aceeaşi locuinţă, anchetatorii au găsit şi urne cu cenușă umană.

Oraşul american Chalfont, din Pennsylvania, este zguduit de o anchetă fără precedent a serviciilor secrete şi a poliţiştilor locali. Cadru cu cadru, criminaliştii analizează cele peste un milion de imagini şi videoclipuri găsite în casa unui fost producător de filme pentru adulți şi a fiului acestuia. Anchetatorii au ridicat zeci de dispozitive.

"Printre acestea se numără calculatoare, hard disk-uri, unități flash, casete video, camere foto și telefoane, pe care le analizăm în prezent", a declarat Frank Vanore, poliţist.

Fişierele conţineau imagini înfiorătoare - tinere inconştiente, altele fără viaţă. 58 de femei au fost identificate, iar multe dintre acestea figurau de ani pe lista persoanelor dispărute.

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Casa groazei în SUA

"Încă sunt dispărute și nu au fost văzute. Acestea nu erau imagini recente, dar existau. Așadar, până în prezent nu au fost găsite nici cadavrele lor, nici vreo urmă de ADN", mai spune Frank Vanore, poliţist.

Printre victime se află şi Amy McHale. În noaptea din 2016 în care a dispărut, femeia i-a lăsat fiicei sale un mesaj în care-i spunea că se află în casa suspectului. De atunci, nimeni nu a mai văzut-o.

"Cred că i s-a întâmplat ceva în casa aceea, în noaptea aceea, dar nu sunt sigură 100% și cred că nu e de bine. Nu cred că se va mai întoarce", a declarat Amanda Stoffer, fiica victimei.

În spatele acestei operaţiuni înfiorătoare se află Raymond Horsch, un fost producător de filme pentru adulţi, care a murit între timp, şi fiul său, Eugene. Cazul a explodat după ce poliţiştii au găsit în maşina tânărului o femeie dispărută de mai mulţi ani. În casa lor, pe lângă filmările groazei, poliţiştii au găsit arme de foc, o plantaţie de cannabis, sute de litri de substanţe chimice toxice, dar şi urne cu cenuşă umană.

"E înfricoșător. Stau aici de mai bine de 20 de ani și n-am auzit niciodată așa ceva". "Era un om care se străduia să fie rău. Asta era firea lui", spun oamenii.

Anchetatorii analizează acum ADN-ul din urnele găsite în casa lui. Se crede că cei doi făceau parte dintr-o reţea mult mai mare.