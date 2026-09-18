Franţa, ameninţată de atacuri hibride ruseşti. Macron promite o "ripostă" şi un plan de protecţie

Emmanuel Macron i-a chemat azi, în ședință de urgență, la Palatul Elysee, pe șefii de partide și principalii candidați la alegerile prezidențiale de anul viitor, pentru a discuta despre "deteriorarea rapidă" a situației geopolitice și despre prețurile "insuportabile" la carburanți. Președintele francez a dezvăluit la final că în ultimele săptămâni Franța a fost amenințată de atacuri hibride rusești și a promis o "ripostă" și "un plan de protecție a infrastructurilor critice".

"Un plan de protecție" în fața atacurilor hibride ale Moscovei

Emmanuel Macron a anunțat vineri că a cerut guvernului "să pregătească un plan de protecție a infrastructurilor noastre critice" în fața atacurilor hibride rusești, motivând că "natura agresivității ruseşti" s-a schimbat, relatează Le Figaro.

"În ultimele săptămâni, ameninţarea - în special ameninţarea hibridă rusă, cu care se confruntă europenii şi Franţa - s-a intensificat", a avertizat președintele francez.

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Planul de protecție împotriva "atacurilor cu drone" și "atacurilor cibernetice" va viza "cele mai sensibile obiective ale industriei și tehnologiei de apărare", a precizat șeful statului francez.

Rusia a provocat o îngrijorare tot mai mare în capitalele europene după ce a înmulţit operațiunile de destabilizare în Europa.

Atacurile hibride rusești "nu vor rămâne fără răspuns"

Atacurile hibride rusești "nu vor rămâne fără răspuns" din partea europenilor, a transmis Emmanuel Macron, avertizând Rusia că face "o greșeală" dacă continuă "să acționeze în acest fel".

"Intenția din spatele acestor atacuri este să ne intimideze și să slăbească efortul de sprijinire a ucrainenilor. Consecința va fi exact opusul. Nu suntem intimidați, pentru că știm că în Ucraina este în joc securitatea noastră de astăzi și de mâine", a declarat președintele francez.

Macron a cerut "tratarea cauzelor" creșterii prețurilor la carburanți

În ceea ce privește energia, Macron a cerut "tratarea cauzelor" care au dus la creşterea prețurilor la energie "înainte să cheltuim mai mulți bani", care ar însemna "fie un deficit mai mare, fie taxe".

Liderul francez a ţinut să precizeze că această creștere a prețurilor "nu este o consecință a deciziilor guvernului", şi a subliniat că măsurile de sprijin vor fi "evaluate" și "adaptate" pentru a-i ajuta mai bine pe francezi.

Macron a promis că nu vor fi probleme de aprovizionare cu motorină și gaze naturale

Totodată, Emmanuel Macron a dat asigurări că lucrează la asigurarera aprovizionării cu motorină și gaze naturale, precizând că Franța este "la nivelul de stocare estimat și va reuși să umple depozitele pentru această iarnă".

El a mai spus că o va sesiza chiar de azi pe președinta Comisiei Europene în problema stocurilor de gaze la nivel european, dar și "pentru a putea accelera toate flexibilitățile posibile care să ne permită să reducem prețurile și structura prețurilor la energie".

Franța va convoca un G7 pe tema energiei

Șeful statului francez a anunțat că va convoca o reuniune a G7 dedicată "problemelor energetice", care va avea loc "în următoarele săptămâni". Scopul: discutarea "unei coordonări mai bune privind stocurile".

Reuniunea ar urma să "evite tensiuni inutile între țările G7 și principalii noștri parteneri", dar și să reevalueze "opțiunile privind o posibilă eliberare a rezervelor strategice", a declarat Macron.

Macron şi-a asumat un rol de "garant" până la alegerile prezidențiale de la anul

La final, Emmanuel Macron a anunţat că își asumă un rol de "garant" al bunei funcționări instituționale și al informării corecte a forțelor politice, până la alegerile prezidențiale din primăvara viitoare,

El a precizat însă că asta nu înseamnă că va deveni un comentator al vieții politice sau că va evalua public candidaţii.

Macron a motivat că este de "datoria" lui să organizeze astfel de "exerciții de transparență", pentru ca forțele politice să fie bine informate.

"Le voi organiza ori de câte ori voi considera că este necesar și relevant pentru calitatea dezbaterii democratice", a spus el.

Apel la unitate

Iar în contextul în care s-au înmulţit apelurile la proteste în Franţa, Emmanuel Macron a cerut francezilor "să rămână uniți", deoarece "divizarea ne va face mai puțin puternici în fața acestor crize".

"Mobilizările sociale sunt întotdeauna legitime", a adăugat el, dar sunt eficiente doar "atunci când revendicările pot fi soluționate prin decizii aflate în puterea guvernului", ceea ce, potrivit lui, nu este cazul aici.