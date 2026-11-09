Ursula von der Leyen vine la Bucureşti: întâlniri cu Nicuşor Dan şi Luca Niculescu. Subiectele de pe agendă

Preşedintele Nicuşor Dan o primeşte luni, la Palatul Cotroceni, pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cei doi oficiali urmând să discute despre apărarea şi securitatea europeană, în particular securitatea în zona Mării Negre, competitivitatea europeană, cu componenta energetică actuală, extinderea UE, în mod special susţinerea României pentru Republica Moldova, şi negocierea noului cadru financiar multianual al UE.

Ursula von der Leyen vine azi la Bucureşti: întâlniri cu Nicuşor Dan şi Luca Niculescu. Subiectele de pe agendă - Profimedia

"Discuţiile se vor axa pe priorităţile tematice ale agendei europene şi pe interesele României în raport cu agenda europeană. Dimensiunea europeană a strategiilor şi politicilor statului român creşte ca relevanţă, diversitate, coordonare şi aprofundare. Apărarea şi securitatea europeană (în particular securitatea în zona Mării Negre), competitivitatea europeană (cu componenta energetică actuală), extinderea UE (în mod special susţinerea României pentru Republica Moldova) şi negocierea noului cadru financiar multianual 2028 - 2034 al UE se numără printre temele care vor fi discutate'', a informat, vineri, consilierul prezidenţial Valentin Naumescu.

Ursula von der Leyen se va întâlni şi cu premierul Luca Niculescu

Conform agendei transmise de Administraţia Prezidenţială, Nicuşor Dan şi Ursula von der Leyen vor avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale, urmate de declaraţii de presă comune. Ulterior, şefa Comisiei Europene va avea o întrevedere cu prim-ministrul Luca Niculescu, la Palatul Victoria.

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Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează luni şi marţi o vizită în regiunea Mării Negre, a anunţat purtătoarea de cuvânt a CE, Paula Pinho. După România, marţi, Ursula von der Leyen se va afla în Bulgaria, potrivit calendarului publicat pe site-ul Comisiei.