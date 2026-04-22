Rusia susține că securitatea cetățenilor săi din Transnistria este amenințată, iar Moscova este pregătită să ia toate măsurile pentru apărarea lor, a afirmat Serghei Șoigu, conform Reuters.

Avertisment de la Moscova: Rusia e pregătită să folosească orice mijloace în Transnistria

Regiunea pro-rusă Transnistria s-a desprins de Republica Moldova înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice și, după un scurt război în 1992, a coexistat pașnic cu statul post-sovietic timp de peste trei decenii. Autoritățile pro-europene de la Chișinău au intensificat recent presiunile asupra enclavei separatiste. Într-un interviu acordat cotidianului rus Komsomolskaia Pravda, Șoigu a afirmat că Moscova este pregătită să folosească orice mijloace pentru a proteja cetățenii ruși din această fâșie de teritoriu aflată la granița cu Ucraina.

"Nu trebuie uitat că peste 220.000 de cetățeni ruși trăiesc în Transnistria. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor nechibzuite și iresponsabile ale Kievului și Chișinăului", a declarat Șoigu.

"Dacă va fi necesar, Rusia va lua toate măsurile necesare și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja, în conformitate cu Constituția. Nu trebuie exclus nimic, iar noi luăm în calcul toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai puțin probabile." Totodată, acesta a spus că Rusia speră "ca lucrurile să nu evolueze după cel mai negativ scenariu".

Negocierile dintre Republica Moldova și Transnistria nu au înregistrat progrese la ultima rundă de discuții, desfășurată săptămâna trecută, menită să avanseze soluționarea conflictului separatist.

Transnistria se opune deciziei luate săptămâna trecută de Republica Moldova de a interzice accesul comandanților contingentului de aproximativ 1.500 de "pacificatori" ruși, staționați între cele două părți încă din 1992. De asemenea, respinge planul guvernului de la Chișinău de a extinde taxele vamale și TVA-ul asupra regiunii separatiste.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, își propune aderarea țării, una dintre cele mai sărace din Europa, la Uniunea Europeană până în 2030 și susține că acest obiectiv poate fi atins chiar și fără rezolvarea conflictului transnistrean.

În declarațiile sale pentru Komsomolskaia Pravda, Șoigu a acuzat Republica Moldova că blochează negocierile și împiedică locuitorii regiunii să participe la alegeri și la referendumul din 2024, în care o majoritate restrânsă a susținut aderarea la UE.

Cu toate acestea, el a spus că un acord pentru soluționarea conflictului nu este exclus.

"Nimic nu este imposibil. Este nevoie de bunăvoință și de condiții", a afirmat acesta. "Dar ai impresia că Chișinăul face tot posibilul pentru ca să nu existe voință de reunificare sau condiții adecvate pentru ca acest lucru să se întâmple."

