Niciun avion nu va mai zbura în Europa de la sfârşitul lunii viitoare dacă nu se redeschide mai repede strâmtoarea Ormuz. În timp ce marile companii de petrol şi gaze au profit de 30 de milioane de dolari pe oră de la începutul războiului, directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei vorbeşte despre o criză fără precedent. Iar şanse de pace nu sunt deocamdată.

De la vacanţe până la călătorii de afaceri, toate cursele aeriene sunt în pericol în Europa de la 1 iunie.

"Mai avem combustibil pentru avioane pentru aproximativ 6 săptămâni. Dacă nu reușim să deschidem strâmtoarea Ormuz. În curând, vom auzi că unele zboruri de la orașul A la orașul B ar putea fi anulate", a declarat Fatih Birol, director executiv Agenţia Internaţională pentru Energie.

Trei sferturi din combustibilul avioanelor din Europa era importat din Orientul Mijlociu. Cu livrările sistate din cauza războiului, marile companii aeriene confirmă scenariul de coşmar. Lufthansa anunţă

că suspendarea zborurilor din cauza penuriei de combustibil este inevitabilă.

"Ceea ce se întâmplă acum este cea mai mare criză energetică cu care ne-am confruntat vreodată în istorie", a continuat Fatih Birol, director executiv Agenţia Internaţională pentru Energie.

Salvarea ar fi redeschiderea urgentă a strâmtorii Ormuz, dar şansele sunt minime. Deşi Donald Trump anunţa ieri că va fi deschisă permanent, în ultimele 24 de ore nu s-a înregistrat niciun progres. Nici blocadă impusă de armata americană navelor iraniene nu pare să funcţioneze. Încă un petrolier de mare capacitate, sancționat de Statele Unite, a intrat în Golf prin Strâmtoarea Ormuz. Administraţia Trump a ameninţat ţările care vor cumpăra petrol iranian.

"Le-am spus companiilor, tuturor țărilor, că dacă vor cumpăra petrol iranian, dacă banii iranieni se află în băncile lor, suntem dispuși să aplicăm noi sancţiuni", a declarat Scott Bessent, secretarul Trezoreriei.

Deocamdată, discuţiile s-au împotmolit din cauza programului nuclear iranian. Teheranul insistă să păstreze uraniul îmbogăţit, dar Casa Albă refuză.

"Avem armele încărcate şi aţintite spre infrastructura voastră critică cu dublă utilizare, către centralele electrice care v-au rămas şi către industria voastră energetică", a declarat Pete Hegseth, şeful Pentagonului.

Atacat de Donald Trump, Papa Leon a criticat dur liderii care pornesc războaie.

"Lumea este distrusă de o mână de tirani. Dar vai de cei care manipulează religia și chiar numele lui Dumnezeu pentru propriul lor câștig militar, economic și politic", a declarat Papa Leon.

Mâine, liderii europeni se reunesc la iniţiativa lui Emmanuel Macron pentru a discuta în ce măsură se implică în redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

