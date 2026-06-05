Volodimir Zelenski îşi calcă pe orgoliu şi îi face o ofertă de pace neaşteptată lui Vladimir Putin. Liderul de la Kiev îl provoacă pe liderul rus la o întâlnire tête-à-tête, care ar putea pune capăt războiului odată pentru totdeauna. Putin e dispus să facă anumite compromisuri, însă, aşa cum era de aşteptat, are aceleaşi pretenţii şi de la Ucraina.

În scrisoarea de 1.800 de cuvinte, Volodimir Zelenski îl provoacă pe Vladimir Putin la o întâlnire între patru ochi. Liderul de la Kiev propune ca summitul să aibă loc pe teren neutru - în Elveţia, Turcia sau într-un stat arab. Însă pune o condiţie esenţială: încetarea completă a focului. Zelenski doreşte ca la masa negocierilor să se alăture pe parcurs şi Europa şi Statele Unite - având în vedere că atât Ucraina, cât şi Rusia, vor avea nevoie de garanţii solide de securitate.

Pe lângă propunerile de pace şi comentariile despre cum s-au deteriorat relaţiile dintre cele două ţări de când e Putin la putere, textul e presărat şi cu atacuri personale. "Vârsta începe să îşi spună cuvântul". Scrisoarea se încheie şi cu avertisment pentru liderul rus. "Dacă războiul va continua, va trebui să luptaţi pentru propria dumneavoastră existenţă."

Replica lui Putin, după provocarea lansată de liderul de la Kiev

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Vladimir Putin n-a avut timp să-i răspundă cererii. Era ocupat sa discute cu liderii agenţiilor de presă internaţionale, la Sankt Petersburg.

"Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage (summit-ul cu Trump - n.r.). Partea ucraineană trebuie, de asemenea, să fie de acord cu aceste compromisuri. Atunci conflictul va ajunge rapid la o încheiere naturală", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Gestul fără precedent al liderului de la Kiev a avut totuşi ecou la Moscova. Pe un ton rece, Kremlinul i-a răspuns că poate veni în orice moment în Rusia să discute cu Putin.

Oferta lui Putin pentru europeni, înainte de un răspuns pentru Zelenski

Din Biroul Oval, şi Donald Trump a reacţionat imediat.

"Cred că ar fi grozav ca ei să se întâlnească. Ar trebui să rezolve problema. Cred că avem şi noi un merit în asta. Vor face amândoi compromisuri. Eu le-am sugerat acele compromisuri", a transmis Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Până să-i răspundă ofertei lui Zelenski, Putin are una pentru europeni. Dă asigurări că poate să-i retrimită gaz Germaniei oricând, prin perechea de conducte Nord Stream, grav avariată în 2022.