Atuul în faţa partidelor politice ar putea fi lista miniştrilor. Se vehiculează deja câteva nume.

Luca Niculescu ar putea prelua Ministerul de Externe. Fost jurnalist şi ambasador al României în Franţa, acesta se ocupă acum de aderarea României la OCDE. Mihnea Motoc ar avea sprijin pentru a devenit a doua oară Ministrul Apărării Naţionale. El a mai ocupat acelaşi fotoliu în guvernul Cioloş.

Două variante pentru Ministerul Finanţelor

Pentru portofoliul finanţelor publice sunt în cărţi două nume. Şerban Matei este supranumit greul de la BNR si are o experienţă de 30 de ani la banca centrală, iar Bogdan Drăgoi este tot un nume greu dar în sectorul fondurilor de investiții.

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Pentru Ministerul Educaţiei apare numele lui Sorin Costreie, consilier prezidenţial. Tot din zona universitară ar putea veni şi următorul ministru al dezvoltării. Şerban Ţigănaş este decanul Facultăţii de Arhitectură de la Universitarea Politehnica din Cluj. Firma lui a redesenat marile arene sportive ale ţării.

Dragoş Pîslaru ar putea rămâne la Fonduri Europene

Fondurile europene ar putea să rămână tot pe mâna lui Dragoş Pîslaru. Un nume nou apare pe listă, la cultură, Adrian Papahagi, cunoscut drept "intelectualul" lui Băsescu. Premierul desemnat Eugen Tomac are 10 zile pentru a-și forma cabinetul și a prezenta programul de guvernare, după care trebuie să se prezinte în Parlament pentru a cere votul de încredere. Dacă Parlamentul îl va respinge prin vot, atunci preşedintele Nicuşor Dan va fi obligat să reia de la zero întreaga procedură.