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Video Avionul lui Zelenski, "la un pas să fie lovit" de o dronă după decolarea din Republica Moldova

Avionul lui Zelenski, la un pas să fie lovit de o dronă după decolarea din R. Moldova. Plecase spre Oslo Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi soţia sa, Olena Zelenska. 10 septembrie 2026 - ProfiMedia
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Editor Alexandra Paraschiv | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.09.2026, 07:18 | Modificat la 10.09.2026, 10:35

Avionul cu care Volodimir Zelenski a zburat în Norvegia, pe 8 septembrie, pentru funeraliile regelui Harald al V-lea, ar fi fost "la un pas să fie lovit" de o dronă, la scurt timp după decolarea din Republica Moldova.

Informația a fost confirmată de Jens Stoltenberg, care spune că Zelenski însuși ar fi povestit incidentul la o cină. Zelenski a decolat marți de pe aeroportul din Chișinău - unul pe care îl folosește în ultima perioadă pentru deplasările externe din moment ce spațiul aerian al Ucrainei este închis de la începutul războiului.

Presa ucraineană relatează că drona ar fi pătruns ulterior în România și ar putea fi chiar aparatul care, cu două zile înainte, intrase în spațiul aerian românesc. Incidentul a dus la alertarea autorităților din cinci județe din Moldova și la închiderea temporară a Aeroportului din Iași.

Autoritățile din Ucraina și Republica Moldova nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare. Nu este clar dacă drona a vizat avionul lui Zelenski sau dacă a fost implicată întâmplător în incident.

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Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv
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