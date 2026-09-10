Un bărbat de 73 de ani a intrat pe contrasens pe autostrada A1. Șoferii au fost nevoiți să facă manevre bruște pentru a evita impactul.

Unul dintre ei nu a mai reușit să se ferească, iar trei autoturisme au ajuns pe banda de urgență. Mașina șoferului de 73 de ani a fost avariată, însă, în loc să oprească, bărbatul și-a continuat drumul, chiar dacă bucăți de caroserie atârnau de autoturism. Un alt conducător auto a reușit să-l evite în ultima clipă și a sunat imediat la 112.

Polițiștii au stabilit că bărbatul nu consumase alcool. Chiar și așa, fapta l-a costat scump: a primit o amendă de peste 4.300 de lei și a rămas fără permis timp de cinci luni.

Șofer: Gata! Dă-i în partea cealaltă că a făcut accident, mă! Dă-i în spate!

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Șofer: Pe Autostrada A1, o maşină pe contrasens, pe sensul de mers spre Timişoara!