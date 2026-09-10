Şofer din Brăila, prins băut la volan în timp ce transporta copii la grădiniţă

A început şcoala, aşa că părinţii îşi urcă micuţii în microbuz cu un singur gând: să ajungă în siguranţă. Numai că, un şofer de 49 de ani din Brăila a avut alte planuri şi ceva alcool la bord.

Poliţiştii l-au oprit în satul Baldovineşti, în timp ce transporta şapte copii la grădiniţă. Etilotestul a arătat 0,34 miligrame de alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost amendat, iar permisul i-a fost reţinut.

Şi, din păcate, povestea se repetă. În urmă cu trei zile, în Timiş, un alt şofer a fost prins băut la volan, cu 14 elevi în maşină şi o alcoolemie de 0,35. Bărbatul a primit o amendă de peste 4 mii de lei.