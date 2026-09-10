Știm că avem, în continuare, temperaturi absolut insuportabile în unele zone ale țării. Însă omul gospodar își face iarna car și vara taie lemne. Că, până la urmă, mai e puţin şi vine frigul. Prețurile sunt mai mari decât anul trecut, ce-i drept. Dar nu e de mirare. Ce nu s-a scumpit? Ar fi fost chiar culmea ca lemnele de foc să fie ieftine. Dar, o veste bună: oamenii care nu au bani pot cere ajutor primăriilor pentru încălzire.

Domnul Eftenie a preferat să cumpere lemnele mai devreme. Nu pentru că are nevoie acum, ci pentru că se teme că în octombrie acestea s-ar putea găsi mai greu şi că prețurile ar putea crește.

Domnul Eftenie: Te duce în jurul la 8.000 de lei, poate şi mai mult cu totul, cu spartul şi cu asta.

Reporter: Sunt şanse să se scumpească, de exemplu, în luna septembrie?

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Domnul Eftenie: S-ar putea. S-ar putea să se mai şi scumpească. Poate să ajungă şi la 500 de lei metrul cub. Adus acasă.

Lemnele pentru iarnă reprezintă, pentru multe familii, o cheltuială de câteva mii de lei. Pentru o casă de aproximativ 100 m², necesarul este de 10–12 m³ de lemn, ceea ce înseamnă un cost de până la 4.500 de lei. Tocmai de aceea, multe persoane preferă să cumpere lemnele din timp, de teamă că prețurile vor crește.

La această sumă se adaugă însă și costurile pentru transport și, în unele cazuri, pentru tăierea lemnelor. Aşa ajung lemne de foc să devină un lux pentru mulţi.

Reporter: Aţi cumpărat lemne de iarnă anul acesta?

Persoană: Nu, nu am cumpărat.fiindcă sunt foarte scumpe. Metrul cub ajunge la 450, pensiile sunt sub 2000.

Unde se găsesc cele mai ieftine lemne de foc

Prețurile diferă în funcție de zonă, de tipul de lemn, dar și de la cine alegem să îl cumpărăm. Cele mai mari prețuri practicate de comercianții privați sunt în sudul României, unde metrul cub poate ajunge la 700 de lei. În Moldova, dar și în județele Harghita, Covasna și Brașov, prețul ajunge la aproximativ 500 de lei pe metru cub. În aceleași județe găsim și cele mai mici prețuri pentru lemnul comercializat de Romsilva: 350 de lei metrul cub.

Famiile sau persoanele singure cu venituri reduse pot cere primăriilor ajutor financiar pentru încălzire. Pentru a-l putea obţine, venitul net lunar per membru de familie nu trebuie să depăşească 1.386 lei sau 2.053 de lei în cazul persoanelor singure.