A fost seară de gală la București, la avanpremiera celui mai nou film regizat de Tudor Giurgiu - "3 zile în septembrie". Este o comedie despre o nuntă, care se transformă într-un adevărat haos, după ce mireasa descoperă că bărbatul cu care urma să se căsătorească o înșală. Personajul principal, Bianca, fuge de la propria nuntă și pornește într-o noapte care pare fără de sfârşit printr-un Eforie Sud aproape pustiu, unde întâlnește personaje și situații care o ajută să se desprindă, pas cu pas, de toate legăturile care îi fac rău. Filmul a fost turnat în doar șapte zile, pe litoral, iar întreaga poveste este construită în jurul unui singur cadru-secvență. Un one time shot veritabil, fără întrerupere, timp de 65 de minute.

Actrița Andreea Vasile interpretează rolul Biancăi, personajul principal în filmul "3 zile în septembrie". Aceasta trece, pe parcursul unei singure nopți, printr-un adevărat carusel de emoții și situații neașteptate.

"Îmi place să joc roluri cât mai diferite, și îmi place să le găsesc și vulnerabilitățile, puterile. Mi-am dorit foarte tare ca eu să nu-i stau în cale cu mintea mea, și să o las să aibă reacțiile astea reale și adevărate, pentru că nu știam niciodată cum reacționam când viața noastră e dată peste cap complet.", explică Andreea Vasile, actriță.

Filmul este atipic și prin modul în care a fost realizat: a fost filmat în doar șapte zile.

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Un aspect inedit al filmului este și modul în care a fost filmat. Pelicula este construită în jurul unui singur cadru-secvență: practic, camera urmărește acțiunea continuu, fără întreruperi, timp de 65 de minute. Este ceea ce în cinematografie se numește "one shot", o tehnică ce pune și mai mult spectatorul în mijlocul acțiunii.

"Se simțeau la filmare ca la teatru, unde spectacolul e live, unde nu puteau să greșească. Era o presiune mare și pentru cei care începeau în primele 10 minute, dar mai ales pentru cei care intrau pe la min 30-40, sunt multe personaje care apar pe parcurs.", precizează Tudor Giurgiu, regizor.

"3 zile în septembrie" a avut premiera mondială la Rotterdam și a deschis ediția din acest an a TIFF.

La finalul proiecției, publicul i-a răsplătit pe actori și pe regizor cu aplauze.

Nici glumele nu au lipsit.

"O ocazie să ne întâlnim să jucăm împreună, actori cu care nu ne-am întâlnit niciodată pe scenă, și nici n-am fi vrut, dar forțați de împrejurări a trebuit să ne înțelegem.", spune Mirela Zeța, actriță.

"Mi-a plăcut foarte mult cum totul a crescut în intensitate, și mereu se întâmplă ceva nou și parcă nu te așteptai.", spune un spectator.

Avanpremiera a avut toate ingredientele unei nunți: un tort pregătit special pentru eveniment, dar și de două buchete de flori aruncate în public

Din 18 septembrie filmul va putea fi văzut și în cinematografele din România.