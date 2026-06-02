Ucraina a recucerit de la ruşi aproximativ 282 de kilometri pătraţi - reducând a doua lună la rând - zona teritoriului ucrainean ocupat de către Moscova, care câştiga teren începând din toamna lui 2023, potrivit unei analize AFP a unor date ale Institutului de Studiere a Războiului (ISW), relatează AFP, citat de News.ro.

Ucraina a recucerit teritorii de la ruşi, în regiunile Doneţk şi Zaporojie, a doua lună la rând - Profimedia

Începând din octombrie 2023, Rusia câştiga teren lună de lună, neîntrerupt, însă cuceririle sale au început să bată pasul pe loc la sfârşitul lui 2025.

Ele au scăzut în martie la 23 de kilometri pătraţi, de la 579 de kilometri pătraţi în noiembrie.

În aprilie, zona controlată de către Moscova a scăzut pentru prima oară - de doi ani şi jumătate - cu aproximativ 120 de kilometri pătraţi.

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Acest recul al forţelor ruse, raportat de către ISW, nu este însă total.

Militari ruşi rămân infiltraţi în cea mai mare parte a zonelor recucerite de către Ucraina.

Armata rusă trimite - în permanenţă - grupuri mici de militari pentru ca să ocupe poziţii în părţi ale frontului şi pentru ca să se "ascundă" acolo, cu scopul de a favoriza apoi înaintea grosului trupelor.

Recuceririle teritoriale ucrainene în aprilie şi mai sunt însă nesemnificative la scara suprafeţei Ucrainei - reprezentând 0,07% din teritoriul ucrainean, cu tot cu Crimeea şi Donbasul, şi la scara teritoriului cucerit de Rusia - care reprezintă 0,4%.

Ele indică însă o tendinţă pozitivă pentru partea ucraineană.

ISW anunţa săptămâna trecută "campanii reuşite de atacuri cu dronă cu rază medie de acţiune", lansate în această primăvară de către Ucraina.

Aceste operaţiuni au permis "limitarea capacităţii Rusiei de a transporta personal" către front şi de "a-şi susţine poziţiile în prima linie".

În mai, armata ucraineană a avansat - în principal - în regiunile Doneţk şi Zaporojie.

Estimările ISW exclud înaintările revendicate de partea rusă care nu au fost nici confirmate şi nici infirmate de către acest Institut, care colaborează cu Critical Threats Project - o emanaţie a American Enterprise Institute (AEI) -, alt centru de reflecţie american specializat în studierea conflictelor.

La peste patru ani de la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei de către Rusia, Moscova ocupă un pic peste 19% din Ucraina - din care Crimeea şi zonele din bazinul industrial Donbas, care se aflau deja sub controlul rus sau al unor separatişti proruşi înaintea invaziei din februarie 2022, reprezintă 7%.

Majoritatea cuceririlor ruseşti au avut loc în timpul primelor săptămâni ale războiului.

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