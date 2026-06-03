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Video O femeie a fost lovită de o căprioară, pe zebră. Imaginile, virale: "Nu avea numere de înmatriculare"

O femeie a fost lovită de o căprioară, pe zebra. Imaginile au devenit virale: "Nu avea numere de înmatriculare" - O femeie a fost lovită de o căprioară, pe zebra. Imaginile au devenit virale: "Nu avea numere de înmatriculare" - Captură X
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.06.2026, 15:31 | Modificat la 03.06.2026, 16:31

Un accident bizar s-a produs în Ucraina. O femeie a fost lovită de o căprioară în timp ce trecea pe zebră.

Accidentul s-a produs în orașul Mirgorod, potrivit imaginilor publicate pe reţelele de socializar. O femeie care traversa o stradă pe trecerea de pietoni a fost lovită în plin de o căprioară speriată.

Imaginile au devenit virale

Conform imaginilor, animalul aleargă pe stradă, ocolește mai mulți oameni, dar în timpul unui salt nu reușește să o evite pe femeie. Atât animalul cât și femeie se prăbușesc pe asfalt în mijlocul străzii. Ulterior, căprioara și-a revenit foarte rapid și a dispărut de la fața locului.

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Femeia, însă, a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni. Ea a primit ajutor de la martorii accidentului și s-a putut ridica pentru a merge pe trotuar. Imaginile au devenit virale.

Cei care le-au văzut au făcut glume pe seama accidentului. Ei au spus că polițiștii caută căprioara care a fugit de la locul producerii accidentului. De asemenea, unii au spus că "vehiculul" care a lovit-o pe femeie era suspect deoarece nu avea numere de înmatriculare.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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