Bebeluş găsit într-o sacoșă, într-o biserică din Italia. Momentul când a fost abandonat de mamă, surprins

Un bebeluș născut cu cel mult două zile înainte a fost găsit abandonat într-o biserică din Roma, Italia. Copilul fusese lăsat într-o sacoșă, sub un crucifix, în apropierea altarului. Un enoriaș l-a descoperit și a alertat imediat autoritățile. Nou-născutul a fost transportat la spital, iar medicii au stabilit că se află în stare bună de sănătate. Camerele de supraveghere au surprins o femeie cu glugă care a lăsat copilul în biserică și a plecat, scrie SkyTG24 .

Incidentul a avut loc în biserica San Gregorio Magno, din cartierul Magliana, aflat în capitala Italiei. Un credincios care intrase în lăcașul de cult a observat o sacoșă de cumpărături așezată sub crucifix. În interior se afla un nou-născut.

Copilul venise pe lume cu aproximativ 24-48 de ore înainte de a fi descoperit. Imediat după apelul de urgență, la biserică au fost trimise echipaje medicale și forțe de ordine.

Bebelușul abandonat în biserică a fost transportat la spital

Pentru a-i acorda primele îngrijiri copilului, autoritățile au mobilizat două echipaje ale serviciului de urgență ARES 118: o unitate medicală mobilă din Montagnola și o ambulanță de la CTO.

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Personalul medical a efectuat o primă evaluare a nou-născutului și a constatat că acesta se afla într-o stare generală bună.

După ce a primit îngrijirile necesare la fața locului, bebelușul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și supraveghere medicală.

O femeie cu glugă, surprinsă de camerele de supraveghere

Carabinierii de la secția Villa Bonelli și cei din cadrul Nucleului Radiomobil din Roma au intervenit la biserică pentru a efectua cercetările necesare și pentru a stabili împrejurările în care a fost abandonat copilul.

Primele imagini analizate de anchetatori, surprinse de camerele de supraveghere din interiorul bisericii, arată o femeie cu glugă care așază nou-născutul sub crucifix.

Imediat după ce lasă copilul, femeia se îndepărtează rapid și părăsește lăcașul de cult.

Pentru a reconstitui traseul acesteia și a obține informații suplimentare, carabinierii au decis să ridice și înregistrările camerelor de supraveghere ale unor magazine și unități comerciale din apropiere.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili identitatea femeii și circumstanțele în care bebelușul a fost abandonat.