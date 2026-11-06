Irlanda avertizează asupra unei posibile campanii coordonate, după amenințările cu bombă din Europa

Guvernul irlandez a avertizat asupra unei "probabile campanii coordonate de perturbare", într-un comunicat emis ca reacție la cele mai recente amenințări cu bombă care au vizat zboruri europene. Doar vineri, 15 zboruri au fost vizate de ameninţări cu bombă, dintre care 11 zboruri cu destinaţia Praga sau Sofia sau cu plecarea de pe aceste aeroporturi. Amenințări similare au fost transmise și unor organizații media din Irlanda.

"Amenințările formulate în această dimineață la adresa organizațiilor media de aici sunt foarte grave. [...] Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele acestor amenințări, dacă este vorba despre persoane care acționează individual sau despre o acțiune centralizată ori coordonată. Cu toate acestea, amenințările vin pe fondul perturbărilor continue ale traficului aerian din Europa, provocate de amenințări similare, și pare probabil că avem de-a face cu o campanie coordonată de perturbare", au anunțat autoritățile irlandeze, potrivit The Guardian.

Sediile unor grupuri media irlandeze, printre care și postul național de televiziune RTE, au fost evacuate în urma unor amenințări cu bombă. Grupul de presă Irish Independent a anunțat, de asemenea, că sediile sale din capitală au fost evacuate.

Un reporter al postului de radio RTE a declarat că o amenințare a fost trimisă postului de radio prin e-mail puțin înainte de ora 9:00, în care se afirma că o bombă urma să explodeze în 45 de minute. Prezentatorul emisiunii matinale de la RTE Radio One a spus că a înțeles că e-mailul se pretindea a fi de la aceleași persoane care au stat în spatele amenințărilor false cu bombă care au perturbat joi zborurile din Europa.

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Un nou val de ameninţări cu bombă agită Europa

Unsprezece zboruri cu destinaţia Praga sau Sofia sau cu plecarea de pe aceste aeroporturi au fost vizate vineri de ameninţări cu bombă, au anunţat aeroportul din capitala Republicii Cehe şi Ministerul bulgar al Transporturilor, relatează AFP.

"Ameninţările privesc zboruri provenind din Danemarca, Marea Britanie şi două din Spania. În ceea ce priveşte zborurile de plecare, este vorba de zboruri cu destinaţia Olanda, Cipru România, Italia şi Marea Britanie", a declarat o purtătoare de cuvânt a aeroportului din Praga.

Un alt purtător de cuvânt a precizat că "noi ameninţări" au fost primite, "care vorbesc de plasarea de dispozitive explozive într-un număr mai mare de avioane" decât cu prilejul precedentelor alerte.

"Funcţionarea platformei aeroportuare rămâne normală şi fluidă", a explicat el totuşi.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului bulgar al Transporturilor a precizat pentru AFP că ameninţările au fost primite pentru două zboruri cu destinaţia Sofia vineri, provenind de pe aeroportul Stansted din Londra şi de la Bruxelles. Ambele avioane au aterizat fără incidente.

Poliţia cehă a inspectat patru avioane joi

Traficul aerian este perturbat de ameninţări cu bombă repetate. Poliţia cehă a inspectat deja patru avioane joi.

După falsele ameninţări cu bombă care au perturbat traficul aerian european la începutul săptămânii, cel puţin 20 de zboruri au fost vizate joi de false ameninţări similare, potrivit mai multor autorităţi şi companii aeriene.

Toate aparatele de zbor - dintre care trei au fost redirecţionate - au aterizat fără incident şi niciun explozibil nu a fost descoperit, au precizat acestea joi.

Nicio revendicare nu a fost făcută pentru ansamblul acestor zboruri, dar s-a afirmat în mesajele de ameninţare trimise aeroporturile din Roma şi Sofia că ele provin de la "combatanţi ai Statului Masculin".

Numele pare să trimită la o mişcare naţionalistă rusă, fără a fi posibil să se verifice dacă există vreo legătură, notează AFP.

Alte patru noi ameninţări cu bombă au fost emise vineri pentru avioane care survolau teritoriul francez, au anunţat serviciile premierului francez, precizând că avioanele au aterizat fără probleme şi că serviciile de deminare "efectuează inspecţii de securitate".

"O anchetă este în curs pentru a stabili originea acestor alerte care afectează toată Europa", au adăugat serviciile premierului francez. Trei avioane au aterizat la Orly şi al patrulea la Bordeaux, potrivit unei surse informate din dosar.