Satele în care sunt disponibile 50 de case gratuite pentru cine vrea un nou început. Se dau bani de renovare

Calabria vrea să atragă oameni în satele depopulate, iar oferta pe care o pune la bătaie e chiar avantajoasă. Cei interesaţi pot primi o locuinţă fără să plătească chirie timp de 10 ani şi primesc şi ajutor financiar pentru renovări, scrie presa italiană .

50 de astfel de locuinţe sunt disponibile în 26 de comune în toată regiunea. Casele vor fi renovate cu bani de la autoritățile regionale, apoi vor fi oferite celor care vor să se stabilească definitiv în zonă.

Cine poate primi o casă gratuită

Locuinţele nu sunt de vânzare, ci sunt date în folosinţă pe o perioadă de 10 ani. Cu alte cuvinte, beneficiarii vor putea locui acolo fără să plătească chirie, dar nu vor deveni proprietarii caselor.

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Programul se adresează persoanelor care locuiesc în afara regiunii Calabria și vor să se mute acolo definitiv. Înscrierile se fac pe site-ul oficial al proiectului, ripopola.regione.calabria.it.

Cei care se pot înscrie în program sunt italienii care au origini în Calabria și vor să se întoarcă acasă, cuplurile tinere, familiile cu copii, profesioniștii și persoanele care lucrează de la distanță.

Regiunea va plăti lucrările de renovare, cu un buget de până la 2.000 de euro pentru fiecare metru pătrat. Suma acordată pentru o singură locuință poate ajunge la 280.000 de euro.

În ce localități sunt casele

Locuințele din prima etapă a programului se află în 26 de comune din toate cele cinci provincii ale Calabriei. Cele mai multe sunt clădiri care aparțin autorităților publice și au rămas nefolosite ani la rând.

În provincia Catanzaro, programul include localitățile San Floro și Amato. În provincia Cosenza, au fost alese Alessandria del Carretto, Scigliano și Rovito.

În provincia Vibo Valentia se află Cessaniti, unde sunt disponibile două locuințe. În provincia Reggio Calabria participă Grotteria și Santo Stefano in Aspromonte, iar în provincia Crotone a fost inclusă localitatea Caccuri.

Autoritățile nu vor doar să renoveze casele abandonate, ci și să readucă oamenii în centrele vechi ale satelor. Noii locuitori ar putea ajuta la relansarea afacerilor locale, la susținerea serviciilor și la dezvoltarea comunităților.

Cum arată locuințele oferite gratuit

Casele au dimensiuni și compartimentări diferite. Unele sunt suficient de mari pentru familii, în timp ce altele sunt potrivite pentru cupluri sau persoane care își doresc să locuiască într-un sat liniștit.

La San Floro, în provincia Catanzaro, este disponibilă o casă de aproximativ 140 de metri pătrați, aflată în Piazza Roma. Are patru camere, intrare separată și vedere panoramică asupra localității. Spațiul permite amenajarea inclusiv a unui loc pentru cei care lucrează de acasă.

O locuință de dimensiuni asemănătoare se găsește și în Amato, pe strada Giuseppe Mazzini. Are aproximativ 140 de metri pătrați, este dispusă pe trei niveluri și are balcoane și intrare independentă. Clădirea păstrează elemente arhitecturale tradiționale, iar camerele pot fi organizate astfel încât să existe o zonă de zi și una pentru dormit.

În Alessandria del Carretto, în provincia Cosenza, oferta include un apartament mai mic, de 52 de metri pătrați. Acesta are două camere și se află în centrul istoric, aproape de piețe și de principalele servicii.