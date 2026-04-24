Centrul Național de Criză din Belgia a lansat o campanie care încurajează oamenii să se pregătească pentru o criză: cetățenii trebuie să fie capabili să facă față timp de 72 de ore.

Belgia lansează o campanie națională pentru a încuraja cetățenii să se pregătească pentru o criză - Profimedia

Acum un an, UE și-a avertizat cetățenii să pregătească un kit de urgență cu "provizii de război", cu care să reziste trei zile – ceea ce a stârnit surprize la momentul respectiv. Deși nu este neobișnuit ca experții să recomande păstrarea unui astfel de kit acasă, guvernul federal face acum o recomandare oficială.

"Trebuie să aveți apă, alimente neperisabile, un stoc de medicamente, torțe. Nu este ceva dramatic; este pur și simplu vorba de a fi pregătit", a declarat ministrul Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, conform Brussels Times.

Acum, Centrul Național de Criză lansează o campanie de patru ani sub sloganul "Pregătiți împreună" pentru a informa publicul despre acțiunile corecte de întreprins și pentru a-i ajuta să înceapă să fie mai bine pregătiți pentru o urgență.

Articolul continuă după reclamă

Deși "cu siguranță nu este nevoie să intrați în panică", Quintin a subliniat că "nu strică niciodată" să fii pregătit. "În Belgia ne lipsește o cultură a siguranței; trebuie să ne dăm seama că nu trăim în aceeași lume ca acum 20 de ani. Nu vrem să speriem oamenii, dar nici nu trebuie să ne ascundem capul în nisip."

"În partea noastră de Europa, am avut norocul să trăim în pace timp de 80 de ani – cea mai lungă perioadă de pace de pe continent – ​​dar situația s-a schimbat. Și trebuie să fim pregătiți", a adăugat el.

Deși Belgia nu este în război, se confruntă de câțiva ani cu o amenințare și atacuri hibride, care afectează, de exemplu, serviciile IT publice, spitalele. Acum cinci ani, țara a suferit și inundații la o scară fără precedent – ​​soldate cu 39 de decese.

"Fiecare cetățean ar trebui să își asume responsabilitatea și să se întrebe: dacă, printr-o întâmplare extraordinară, trebuie să stau acasă cu familia timp de trei zile, am suficienți bani cât să-mi ajungă acele trei zile?", a explicat oficialul.

Scopul este de a ajuta locuitorii Belgiei să dezvolte obiceiurile corecte. Pentru a realiza acest lucru, Centrul de Criză a instituit mai multe faze.

Prima fază se concentrează în întregime pe găsirea rapidă a informațiilor corecte în timpul unei situații de urgență. Aceasta include înscrierea la sistemul de avertizare BE-alert, canalele de comunicare locale și propriul site web al Centrului de Criză.

Este crucial să știi unde să găsești informații fiabile în caz de dezastru. "În astfel de momente, știrile false se răspândesc rapid, iar unii oameni chiar încearcă să profite de pe urma lor."

"Într-o situație de urgență, informațiile fiabile și precise fac diferența dintre ignoranță și luarea unor măsuri adecvate", au adăugat aceștia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰