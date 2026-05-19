Şofer, prins de radar cu aproape 700 km/h. Cum a fost posibil

Un şofer a primit o amendă record de peste 6.500 de euro după ce a fost înregistrat de radar cu astronomica viteză de 700 km/h. Evident, omul a contestat amenda, dar a durat aproape 8 ani până când instanţa i-a dat dreptate.

de Redactia Observator

la 19.05.2026 , 16:35
Un şofer din Belgia a fost prins de radar la graniţa cu Franţa circulând cu o viteză imposibil de atins chiar şi de monoposturile de Formula 1: 700 km/h într-o zonă în care viteza maximă admisă era de 50 km/h. Agenţii de la faţa locului nu au ţinut cont nici de legile fizicii, nici de cele ale evidenţei şi au întocmit procesul verbal. Au calculat amenda la 6.597 de euro.

Cum s-a apărat Poliţia

Şoferul a contestat amenda, însă doar după ani buni instanţa i-a dat dreptate şi a catalogat drept evident faptul că un Opel Astra, maşina în cauză, nu ar putea din punct de vedere tehnic să atingă o asemenea viteză. Totuşi, şoferul nu a scăpat total, fiind obligat să plătească o amendă aferentă depăşirii limitei de viteză cu 20 km/h. Asta pentru că în realitate, omul circula cu 70 km/h, nu 700 aşa cum indica aparatul radar.

Potrivit Racing.nl, cazul belgianului nu este unul singular. În 2021, un alt şofer, conducător de Ford, a fost înregistrat de radar tot cu o viteză de aproape 700 km/h. Poliţia belgiană s-a scuzat şi a dat vina pe erori de soft pentru aceste greşeli, dar a rămas neclar cine va achita cheltuielile de judecată în aceste situaţii.

