Update Un tren a intrat în coliziune cu un microbuz școlar în Belgia. Cel puțin 4 persoane au murit

Cel puțin patru persoane au murit după ce un tren s-a ciocnit cu un microbuz școlar în Belgia, marți, a declarat o sursă pentru Reuters. O sursă de la fața locului a declarat agenției de știri că trenul s-a ciocnit cu vehiculul în orașul Buggenhout marți dimineață.

de Redactia Observator

la 26.05.2026 , 13:37
Un tren a intrat în coliziune cu un autobuz școlar în Belgia. Mai multe persoane au murit
UPDATE: Cel puțin patru persoane au murit în urma tragediei, conform presei locale. Premierul Belgiei, a transmis un mesaj de condoleanțe pe X.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat că trecerea la nivel cu calea ferată unde a avut loc coliziunea era închisă, a relatat presa belgiană.

Thomas Baeken, de la operatorul de cale ferată Belgian, a declarat publicației:

"Coliziunea a avut loc la ora 8:08. Nu știm cum s-ar fi putut întâmpla accidentul. Poliția și parchetul trebuie să investigheze acest lucru."

El a adăugat că firma feroviară cooperează pentru a încerca să "înțeleagă cum s-a produs acest accident tragic".

Baeken a mai spus că "trenul frâna deja" când a avut loc coliziunea, iar mecanicul de locomotivă a acționat frâna de urgență.

De asemenea, conform sursei citate, șapte copii, un însoțitor și șoferul microbuzului se aflau în vehicul când s-a produs accidentul.

