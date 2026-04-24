Benjamin Netanyahu, tratat pentru cancer de prostată

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se află "într-o condiție fizică excelentă", după ce publicarea raportului său medical anual a dezvăluit că i s-a extirpat o tumoare malignă.

Într-o postare pe X de vineri, Netanyahu a spus că în timpul monitorizării medicale de rutină, după o intervenție chirurgicală cu succes pentru o prostată benignă mărită, medicii au descoperit o tumoare malignă în stadiu incipient.

Tratamentul "a eliminat problema și nu a lăsat nicio urmă", a adăugat el.

Netanyahu a spus că a solicitat să amâne publicarea dosarului său de sănătate, astfel încât acesta să nu fie lansat în apogeul războiului SUA și Israelului cu Iranul, pentru a împiedica Teheranul să răspândească "și mai multă propagandă falsă împotriva Israelului".

Liderul israelian a declarat că a suferit operația inițială pentru o prostată benignă mărită în urmă cu aproximativ un an și jumătate și a fost sub monitorizare medicală de rutină, „o pată minusculă de mai puțin de un centimetru” descoperită în timpul celei mai recente monitorizări.

"Am avut o problemă medicală minoră cu prostata mea care a fost complet tratată. Slavă Domnului, este în spatele meu", a spus el.

În postarea lungă, Netanyahu a mai spus că a ales să se supună unui tratament pentru că "când mi se oferă informații la timp despre un potențial pericol, vreau să-l abordez imediat".

El a adăugat: "Acest lucru este adevărat la nivel național, dar și la nivel personal".

Dezvăluirea vine în momentul în care Netanyahu urmează să viziteze Casa Albă în săptămânile următoare, deoarece SUA încearcă să încheie un acord de pace de lungă durată în războiul cu Iranul.

Acordul de încetare a focului dintre Israel și Liban, în urma luptelor dintre Israel și Hezbollah susținut de Iran, a fost, de asemenea, prelungit cu trei săptămâni.

