Atacul asupra aeroportului internațional din Riad, capitala Arabiei Saudite, s-a soldat cu cel puțin 12 morți și 309 răniți, au anunțat autoritățile locale. Potrivit Autorității Aviației Civile saudite, printre persoanele care și-au pierdut viața se află patru cetățeni ai Arabiei Saudite, doi din Bangladesh și câte un cetățean din SUA, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt, relatează BBC.

Bilanţ tragic după atacul asupra aeroportului din Arabia Saudită. Trump ia în calcul o intervenţie militară - Profimedia

Operațiunile de pe Aeroportul Internațional Regele Khalid au fost suspendate. Ulterior, coaliția militară condusă de Arabia Saudită a promis că va răspunde atacului, pe care l-a calificat drept crimă de război și de care i-a acuzat pe rebelii Houthi din Yemen.

Rebelii Houthi nu au comentat atacul de sâmbătă, dar au revendicat alte lovituri asupra aceluiași aeroport, lansate joi, în urma cărora trei persoane au murit, iar un avion a fost avariat. Alte trei persoane și-au pierdut viața în atacuri separate ale rebelilor Houthi asupra a două aeroporturi saudite, pe 6 și 7 octombrie. Atacul de sâmbătă a fost cel mai sângeros înregistrat în regat din mai 2015.

În ultima perioadă, luptele dintre forțele guvernamentale din Yemen, susținute de Arabia Saudită, și rebelii Houthi, sprijiniți de Iran și care controlează cea mai mare parte a țării, s-au intensificat. Pe lângă atacurile asupra aeroportului din Riad, un proiectil a căzut sâmbătă și în apropierea Aeroportului Internațional Regele Fahd din Dammam, în estul Arabiei Saudite, potrivit coaliției conduse de Riad.

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Peste 300 de răniți, unii în stare critică

În comunicatul transmis sâmbătă, Autoritatea Aviației Civile din Arabia Saudită a precizat că o parte dintre răniți se află „în stare critică”. Instituția a anunțat că autoritățile evaluează pagubele produse aeroportului. Un martor care se afla în terminalul pentru zboruri interne a declarat pentru o agenție de presă că a văzut momentul în care poarta 401 a fost lovită.

Potrivit Reuters, care citează un martor ocular, peste 12 ambulanțe au fost văzute în timp ce se deplasau de urgență spre aeroport. Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită, generalul-maior Turki al-Maliki, a declarat ulterior că atacul asupra unuia dintre terminalele de pasageri s-a soldat cu morți și răniți în rândul călătorilor civili și al angajaților aeroportului. Acesta a descris atacul drept "o crimă de război în toată regula"

Trump nu exclude o intervenţie militară americană împotriva rebelilor Houthi

Secretarul de stat american Marco Rubio a condamnat ferm recentele atacuri asupra Arabiei Saudite și a confirmat că un cetățean american se numără printre victimele decedate. Întrebat ulterior de jurnaliști dacă Statele Unite intenționează să se alăture Arabiei Saudite în eventuale atacuri împotriva rebelilor Houthi, președintele Donald Trump a declarat: "Este posibil. Vom analiza situația. Tocmai am aflat despre atacul recent, așa că vom lua o decizie. Acționăm foarte repede."