Coreea de Nord a suspendat livrările de rachete către Rusia. Informația provine dintr-o sursă ucraineană și nu este confirmată de părțile direct implicate. Se pare că dictatorul din Coreea de Nord a fost deranjat de atitudinea Rusiei față de Coreea de Sud.

Coreea de Nord ar fi suspendat livrările de rachete către Rusia. Ce l-ar fi nemulţumit pe Kim Jong-un - Profimedia

Coreea de Nord a suspendat livrările de rachete către Rusia, anunță joi Nexta. Publicația folosește informații de la serviciile secrete ucrainene. Sursa menționată susține că problemele au apărut ca urmare a încercării Moscovei de a îmbunătăți relațiile cu Coreea de Sud. După declarația vice-ministrului de externe rus, Andrei Rudenko, Phenianul a cerut explicații Rusiei. Apoi, Kim Jong-un ar fi ordonat personal restricționarea ajutorului militar acordat Kremlinului, scrie Mediafax.

Restricțiile vizează rachetele KN-23, muniția de artilerie și zborurile avioanelor militare de transport rusești. De asemenea, cererea Moscovei de a crește numărul de militarii nord-coreeni de la 8.500 la 50.000 de persoane a fost suspendată.

Cum au evoluat relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia

Relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia s-au întărit considerabil după izbucnirea războiului din Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a fost izolat în plan extern și a încercat să caute aliați. Relația lui cu președintele din Coreea de Nord, Kim Jong-un, s-a transformat într-o alianță militară și economică între cele două țări.

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Phenianul a trimis militari pentru a lupta alături de forțele ruse pe frontul ucrainean. Experții străini estimează că peste 10.000 de militari nord-coreeni au fost trimiși să sprijine armata rusă. De asemenea, Coreea de Nord furnizează Rusiei cantități importante de muniție de artilerie și rachete. În schimb, oficiali militari americani și analiști geopolitici susțin că Moscova oferă Phenianului finanțare, experiență de luptă și acces la tehnologii sensibile pentru programele spațiale, nucleare și de rachete.

Cele două țări colaborează și în domeniul civil. Coreea de Nord a dus forță de muncă în orașele rusești din partea asiatică a țării, iar rușii au trimis experți în infrastructură și turiști.