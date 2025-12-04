Bogaţii devin şi mai bogaţi: 91 de oameni au devenit miliardari datorită moştenirilor doar în ultimul an

Conform raportului "Ambiţiile miliardarilor", publicat joi de banca elveţiană UBS, soţii şi copiii miliardarilor au moştenit mai multă avere în acest an decât în orice an de când s-a început publicarea datelor, în 2015, scrie Reuters.

În perioada aprilie 2024 - aprilie 2025, 91 de oameni au devenit miliardari datorită moştenirilor, primind în mod colectiv 298 miliarde de dolari, cu mai mult de o treime faţă de 2024, a informat grupul bancar elveţian.

"Aceşti moştenitori sunt dovada intensificării transferului multianual de avere", a apreciat Benjamin Cavalli, director în cadrul UBS.

Raportul a fost realizat în baza sondajului efectuat în rândul unor clienţi super-bogaţi ai UBS şi a bazelor de date care urmăresc averile miliardarilor de pe 47 de pieţe din toate regiunile lumii.

Minim 5.900 miliarde de dolari urmează să fie moşteniţi în următorii 15 ani

Cel puţin 5.900 miliarde de dolari vor fi moşteniţi de copiii miliardarilor în următorii 15 ani, a calculat banca.

Cea mai mare parte din această creştere a moştenirii ar urma să aibă loc în Statele Unite, dar şi în India, Franţa, Germania şi Elveţia. Totuşi, mobilitatea în rândul miliardarilor este extrem de ridicată, în special a celor mai tineri, ceea ce ar putea modifica imaginea în ansamblu. Căutarea unei calităţi mai bune a vieţii, temerile geopolitice şi considerentele fiscale determină deciziile de relocare, se arată în raport.

Elveţienii resping serviciul civil obligatoriu şi introducerea "taxei climatice" pe moşteniri

Elveţienii au respins clar duminică înlocuirea serviciului militar cu unul civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, precum şi introducerea unei "taxe climatice" pe moştenirile celor mai bogaţi cetăţeni.

Elveţienii au votat în mod covârşitor "nu" la aceste propuneri, 84% votând împotriva primei şi 79% împotriva celei de-a doua, a anunţat postul public de radio SSR. Respingerea lor a fost prevăzută de institutele de sondare a opiniei publice.

Guvernul şi parlamentul i-au îndemnat anterior pe elveţieni să respingă ambele propuneri, argumentând că acestea ar ameninţa economia ţării, dar ele au stârnit dezbateri aprinse în naţiunea alpină.

"Iniţiativa pentru viitor": taxa de 50% pentru averile de peste 53,5 mil. euro

A doua propunere supusă votului celor aproximativ 5,6 milioane de alegători, numită "Iniţiativa pentru viitor", a stârnit, de asemenea, controverse, deoarece ar introduce o nouă taxă climatică pentru cele mai mari moşteniri. Propunerea, înaintată de Tineretul socialist elveţian, prevedea un impozit pe succesiune de 50% pentru moştenirile care depăşesc 50 de milioane de franci elveţieni (53,5 milioane de euro), afectând aproximativ 2.500 de familii.

Conform UBS, în Elveţia vor fi moşteniţi în următorii 15 ani aproximativ 206 miliarde de dolari.

Printre destinaţiile preferate ale miliardarilor se află Elveţia, Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Singapore. În Elveţia, votul de duminică a ajutat din nou la sporirea atractivităţii ţării", a declarat Cavalli.

