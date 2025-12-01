Antena Meniu Search
Elvețienii au respins prin referendum taxa de 50% pe moșteniri mari și serviciul militar pentru femei

Elveţia a respins categoric, duminică, o propunere de taxare cu 50% a moştenirilor mai mari de 50 de milioane de franci elveţieni (62 de milioane de dolari), 78% dintre votanţi fiind împotrivă, un rezultat chiar mai amplu decât estimările sondajelor, care sugerau o opoziţie de două treimi, relatează Reuters.

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 11:05
Votul a fost urmărit atent de sectorul bancar, fiind considerat un test al apetitului elveţienilor pentru politici de redistribuire a averilor, într-o perioadă în care alte ţări, precum Norvegia, au întărit taxele pe avere sau dezbat propuneri similare.

Deşi Elveţia găzduieşte unele dintre cele mai scumpe oraşe din lume, iar îngrijorările privind costul vieţii sunt tot mai prezente în politica locală, alegătorii au respins iniţiativa.

Propunerea aparţinea aripii de tineret a Partidului Social Democrat (JUSO) şi urmărea finanţarea unor proiecte pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice, sub sloganul "Super-bogaţii moştenesc miliarde, noi moştenim crizele". 

Criticii au avertizat că o astfel de taxă ar putea determina exodul persoanelor foarte bogate din Elveţia, diminuând astfel veniturile fiscale. Guvernul federal a recomandat alegătorilor să respingă iniţiativa.

